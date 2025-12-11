◆これまでのあらすじ



ニューヨークへ転勤することになった総合商社勤務の遥斗。



付き合っていた彼女にフラれたことをきっかけに、新しい出会いを探すことに。



様々な人と出会う中、日本人で現地のコンサル会社に勤める莉乃と出会う。



遥斗は莉乃に惹かれるが「今はデーティング期間だから」と牽制されて…。



Vol.7 ニューヨークでも出会いは日本のマッチングアプリ



ブブブ…。





ランチタイム。遥斗がピザショップに並んでいると、メッセージが届いた。ランチになると、スーツを着た人々がストリートに溢れ出す。ただ、ニューヨーカーの中には、ランチを楽しむよりも効率を好む人も多い。お昼がニンジンだけ、スープだけ、フルーツとスナックだけなんて人もいて、初めは驚いた。遥斗も徐々に慣れ、ランチミーティングでもない限り、近くのサンドイッチ店か、ピザショップで一切れ買って済ませることが多い。遥斗は注文を済ませると、スマホを取り出しメッセージを確認する。それはギャル姐からだった。「今夜こそ、来るんでしょ？」時間と場所とともに、なぜかギャル姐の自撮りまで送られてきた。相変わらずの威圧感。けれどなぜか憎めない。最近は仕事も落ち着き、知り合いを増やしたいと思っていた遥斗は、行ってみることにした。「やぁ〜っと来た！もう、この子ったら全然連絡もよこさないんだから！」ミッドタウンにあるバー『Valerie』に行くと、30から40人ほどが集まり、賑わっている。遥斗が一歩店内に入ったところで、さっそくギャル姐に見つかってしまった。「いえ、ギャル姐さんに育てられた覚えはありません」遥斗がそう返すと、ギャル姐はいつものように大きな口を開けて笑い「やだ〜、彼氏の設定の方が良かった？」と上目遣いをしてみせる。そして今度は自分で吹き出しながら「やだ、上目遣いしたら、つけまつげで何にも見えないわ！」と腹を抱えて笑いはじめ、忙しい人だな、と遥斗は苦笑いした。「で、どーなのよ？莉乃ちゃんと。あれから進展あったの？」遥斗は内心ズキっとしたが、ギャル姐に知られている手前答えないわけにもいかず、今の状況を話した。

「やだ、そんなことで悩んでんの？デーティング期間なんて最高じゃない。何人ともお試しで付き合ったっていいんだから、私なんて年がら年中デーティング期間よ。アメリカ式のルールの方が好きだって人も多いけどね」



「いや、でも僕は同時進行って好きじゃないんですよね。付き合う人は結婚を考えられる人がいいんで」



遥斗の答えに、ギャル姐は「やだ〜、かわいー、タイプ〜」とからかう。



すると側で聞いていた20代前半の女性が話に入ってきた。



「え、莉乃さんといい感じなんですか？」



「いや、いい感じかどうかは…。それより、莉乃さんのこと知っているの？」



「もちろん、たまにですけど前はここに顔を出していましたよ。でもそれなら、もうここに住む日本人とは、しばらく付き合えないですね」



茶目っ気のある笑顔をする彼女に、遥斗は「え？」と返す。



「だって、一度日本人コミュニティでそういうことがあると、噂はすぐに流れますよ。人数が多いようで、村社会なので。まあでも、その分知り合いもたくさんできるので、ネットワーク作りにはいいんですけどね。



だから最近は、日本人と付き合いたいからって、こっちで日本のアプリを使ってる人も多いですよ？」



「そうなんだ…」



正直、遥斗は今日いい出会いでもあれば、などと淡い期待をしていた。けれど彼女に釘を刺され、確かにそうかもな、と自制する。



その夜、遥斗は昔使ったことのある日本のアプリを再インストールし、登録し直した。



― まあ、こっちで出逢えるなんて期待はしていないけど…。



そう思いながらも、少しだけワクワクして眠りについた。



◆



それから数日。再登録したマッチングアプリの通知は鳴り止まず、ついには通知音を消した。



昔もやったことがあるが、ニューヨークに住んでいる、というステータスが加わったおかげか、前よりも「いいね」の数が跳ね上がった。



日本にいた頃は自分もモテていたことを思い出し、ズタズタに崩れたプライドがまた少し積み上がる。



そこで一人、自分の好みの女性を見つけた。



明里、26歳。日本の航空会社のCA。



一瞬香澄を思い出したが、彼女とは会社も違うし大丈夫だろうと、明里とメッセージのやりとりをしてみる。



すると、ちょうど来週ニューヨークに来るというので、会うことにした。



「はじめまして、明里です」



明里は、白のノースリーブブラウスに淡いグリーンのスカートを合わせ、上品で華やかな装いだった。



柔らかいボブカットの髪が揺れるたび、明るく社交的な空気がふわりと広がる。



楽しく食事をしていると、何気なく彼女が言った。



「今度、学生時代の先輩の結婚式に出るんですけど、それがすっごい豪華なんです。お相手の方が起業家らしくて、八芳園で400人は来るって言ってたかな。有名人も来るみたいで、何を着て行ったらいいんだろうって悩んでます。香澄さん…その先輩、昔から一見控えめな感じなんですけど、よくモテる人で…」



「え、香澄ちゃん？あのCAの？」



思わず声が漏れる。



「え、そうです。香澄さん、大学の先輩で。遥斗さんも知り合いですか？」



明里は偶然を喜ぶように無邪気に聞いた。

「あ、うん、ちょっと知ってるくらいだけど…」



遥斗は濁して答えるが、動揺は隠しきれない。



香澄と最後に会ったのは半年前。それなのにもう結婚するのかと思うと、切ない気持ちとともに、なぜか焦燥感に駆られた。



結局明里とはなんとなくうまく行かず、会ったのはその一度きりだった。



それからも、遥斗は相手探しを続けた。



ニューヨークで出会う人は、母国を離れて挑戦しているせいか、男女ともに自立していて個性が際立ち、どこか惹きつけられる人が多かった。



それでも、友達になりたいと思う人は沢山いても、心が大きく動く人には出会えない。どうしても莉乃のことが頭から離れなかった。



ある晩、思い切って、莉乃にメッセージを送ってみる。



「今週末、空いてる？どこか行かない？」



莉乃とは時々メッセージのやり取りをしていたが、あまりこちらから誘うと嫌がられるし、必死な感じが格好悪い気がして、積極的に誘ってはいなかった。



緊張しながら返信を待っていると、一時間ほどして返ってきた。



「うん、大丈夫。セントラルパークでのんびりしよ」



莉乃からの返信には毎度心が躍る。遥斗は「よし！」と一人で小躍りした。



◆



土曜日の午後。



二人はセントラルパークに来ていた。



遥斗はレジャーシートを敷き、途中で一緒に買ったサンドイッチとデザート、コーヒーを用意する。



昨日の晩ChatGPTに聞いて、公園デートには何が必要かを教えてもらった。



「素敵。ありがとう」



莉乃がにっこりと笑いかける。それだけで遥斗の心は満たされた。



二人で食べた後、仲を深める時間だと意気込んでいた遥斗の隣で、莉乃はおもむろにカバンから分厚い本を取り出し、寝転がって読み始めてしまった。



― え、そんな感じ？もっと二人で会話を楽しむもんだと思ってた…。



周りを見てみると、他にも同じように寝転がりながらそれぞれ思い思いに過ごしている。



遥斗は仕方なく、自分も寝転んでみる。



6月のニューヨークの乾いた風が心地よく吹き抜け、やわらかい木漏れ日が芝生を黄金色に染める。深呼吸をすると、緑の香りがふんわりと鼻をくすぐった。



すると莉乃が寝返りを打ち、遥斗に顔を近づける。目が合い、莉乃は嬉しそうに微笑む。



― こんなデートも悪くないな…。



莉乃の額にかかった髪を優しく撫でながら、遥斗は幸せな気持ちに浸った。



けれど、夕方になりご飯にでも行こうかと提案すると「ごめんね、この後友達の集まりに呼ばれちゃって」と、莉乃は行ってしまった。



会えばやっぱり好きだと思う。けれど、今の中途半端な関係は苦しい。



莉乃が何を考えているのかもわからないし、下手に追いかければ、蝶のように飛んで逃げていくような気もする。



モヤモヤとした気持ちを抱えつつ家に戻り、ソファの上に座ったところで、メッセージの通知音が聞こえた。



― 莉乃から…？



遥斗はすぐにスマホをポケットから取り出し画面を見る。



そこには、元カノ美沙の名前が書かれていた。



「遥斗、元気にしてる？まだニューヨークにいるんだよね？来週出張で行くんだけど会わない？」



一年以上ぶりに届いた、元カノからの連絡だった。



