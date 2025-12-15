【牡羊座】週間タロット占い《来週：2025年12月22日〜12月28日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年12月22日〜12月28日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『自分の存在が薄くならないようにしていましょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
行動的にならないと周囲に馴染まないことが増えます。関わる人達の状況がどうであれ、自分の存在を引っ込ませておかない方が良いでしょう。仕事や公の場では周囲の人達を元気つけるために自分を下げて見せるっことがあります。キャラクターも変えてあげるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
大きく関係を進展させるより、リスクを避けることを重視するようです。自分の存在を目立たせるようにしても、相手に喜ばれるわけではないと自信がないでしょう。シングルの方は、裏表のない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の自分の自信があまりない時です。
｜時期｜
12月24日 去る人がいる ／ 12月27日 視野が狭くなってしまう
｜ラッキーアイテム｜
ヘアピン
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞