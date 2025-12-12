フルーツピークスのクリスマス限定ピースタルト♡全8種を当日購入で華やぐ時間
フルーツタルト専門店「フルーツピークス」では、2025年12月21日(日)から25日(木)までのクリスマス期間限定で、全8種類のピースタルト・ケーキ・パニエを予約なしで当日購入できます。多忙で予約ができなかった方や、急に予定が決まった時でも華やかなフルーツタルトが楽しめるのが魅力♡フルーツの断面美にこだわったタルトは、1ピースでも特別感たっぷり。家族それぞれの好みで選んだり、複数を並べてホール風に仕上げたりと、クリスマスを自由に彩る楽しさが広がります。
クリスマス限定ピースタルト8種
とちあいかのズコット
1ピース1,400円（税込1,512円）
人気のとちあいかを贅沢に使用。粉糖とクリームが雪のような表情を演出します。
フルーツピークスプレミアム※はちみつ使用
1ピース1,100円（税込1,188円）
オレンジ、メロン、シャインマスカット、いちご、マンゴー、パイナップル、グレープフルーツ、ブルーベリーの計8種を一度に堪能できる贅沢タルト。
いちごとシャインマスカット※はちみつ使用
1ピース980円（税込1,059円）
3種のクリームが甘酸っぱい苺と爽やかさが際立つシャインマスカットに調和。花のようなトッピングも華やか。
とちあいかのロイヤルショート
1ピース980円（税込1,059円）
ふんわりスポンジと軽やかな生クリームがとちあいかの甘酸っぱさを引き立てる定番ショート。
ブルーベリーフロマージュ
1ピース890円（税込962円）
ブルーベリーとクリームチーズのムースを重ね、特製グラサージュで上品に仕上げた一品。
ショコラ・バナーヌ
1ピース820円（税込886円）
濃厚なハニーバナナとホワイトチョコクリームの甘さが広がる、冬にぴったりなタルトです。
フルーツピークスのパニエXmas Ver.※はちみつ使用
1ピース660円（税込713円）
パイナップル、グレープフルーツ、シャインマスカット、オレンジ、キウイ、ダークチェリー、いちごの7種をゼリーとともに。
シャインマスカットといちごの杏仁※はちみつ使用
1ピース660円（税込713円）
杏仁豆腐とフルーツゼリーが美しく調和。彩り豊かな一品です。
自由に組み合わせて楽しむクリスマス
クリスマス期間中は、予約不要で好きなピースを自由に選べるのが魅力。数種を組み合わせてホールのように並べれば、写真映えも抜群♡
ズコットの“切ってこそ見える断面美”や、フルーツがぎっしり詰まったタルトのカラフルさは、食卓を華やかにしてくれます。
また、家族それぞれの好みが違っても、1ピースずつ選べるのでストレスなく楽しめるのも嬉しいポイント。手軽に特別感を添えたい日にもぴったりです。
当日でも華やかに♡旬の果実で彩る時間
フルーツピークスのクリスマス限定タルトは、予約を忘れてしまった日でも当日購入できる頼もしさが魅力。
多彩な8種から選べる楽しさに加え、フルーツの断面美や彩りは特別な日の食卓に華を添えてくれます。家族でシェアしたり、自分へのご褒美に選んだりと使い方は自由♪
どのピースも素材のおいしさを最大限に生かした仕上がりで、クリスマス気分が一層高まります。ぜひこの機会に、旬の果実がきらめく贅沢な一品を堪能してみてください。