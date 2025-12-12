フルーツピークスのクリスマス限定ピースタルト♡全8種を当日購入で華やぐ時間

フルーツタルト専門店「フルーツピークス」では、2025年12月21日(日)から25日(木)までのクリスマス期間限定で、全8種類のピースタルト・ケーキ・パニエを予約なしで当日購入できます。多忙で予約ができなかった方や、急に予定が決まった時でも華やかなフルーツタルトが楽しめるのが魅力♡フルーツの断面美にこだわったタルトは、1ピースでも特別感たっぷり。家族それぞれの好みで選んだり、複数を並べてホール風に仕上げたりと、クリスマスを自由に彩る楽しさが広がります。

クリスマス限定ピースタルト8種

とちあいかのズコット



1ピース1,400円（税込1,512円）

人気のとちあいかを贅沢に使用。粉糖とクリームが雪のような表情を演出します。

フルーツピークスプレミアム※はちみつ使用



1ピース1,100円（税込1,188円）

オレンジ、メロン、シャインマスカット、いちご、マンゴー、パイナップル、グレープフルーツ、ブルーベリーの計8種を一度に堪能できる贅沢タルト。

いちごとシャインマスカット※はちみつ使用



1ピース980円（税込1,059円）

3種のクリームが甘酸っぱい苺と爽やかさが際立つシャインマスカットに調和。花のようなトッピングも華やか。

とちあいかのロイヤルショート



1ピース980円（税込1,059円）

ふんわりスポンジと軽やかな生クリームがとちあいかの甘酸っぱさを引き立てる定番ショート。

ブルーベリーフロマージュ



1ピース890円（税込962円）

ブルーベリーとクリームチーズのムースを重ね、特製グラサージュで上品に仕上げた一品。

ショコラ・バナーヌ



1ピース820円（税込886円）

濃厚なハニーバナナとホワイトチョコクリームの甘さが広がる、冬にぴったりなタルトです。

フルーツピークスのパニエXmas Ver.※はちみつ使用



1ピース660円（税込713円）

パイナップル、グレープフルーツ、シャインマスカット、オレンジ、キウイ、ダークチェリー、いちごの7種をゼリーとともに。

シャインマスカットといちごの杏仁※はちみつ使用



1ピース660円（税込713円）

杏仁豆腐とフルーツゼリーが美しく調和。彩り豊かな一品です。

自由に組み合わせて楽しむクリスマス

クリスマス期間中は、予約不要で好きなピースを自由に選べるのが魅力。数種を組み合わせてホールのように並べれば、写真映えも抜群♡

ズコットの“切ってこそ見える断面美”や、フルーツがぎっしり詰まったタルトのカラフルさは、食卓を華やかにしてくれます。

また、家族それぞれの好みが違っても、1ピースずつ選べるのでストレスなく楽しめるのも嬉しいポイント。手軽に特別感を添えたい日にもぴったりです。

当日でも華やかに♡旬の果実で彩る時間

フルーツピークスのクリスマス限定タルトは、予約を忘れてしまった日でも当日購入できる頼もしさが魅力。

多彩な8種から選べる楽しさに加え、フルーツの断面美や彩りは特別な日の食卓に華を添えてくれます。家族でシェアしたり、自分へのご褒美に選んだりと使い方は自由♪

どのピースも素材のおいしさを最大限に生かした仕上がりで、クリスマス気分が一層高まります。ぜひこの機会に、旬の果実がきらめく贅沢な一品を堪能してみてください。