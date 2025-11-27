ファッションのスタイルを決定づけるうえで、髪も大事な要素のひとつ。同じツヤ髪でも、濡れ感のあるしっとりさか、さらっとしているナチュラルさか。それぞれのニュアンスづくりに向いた、注目のプロダクトを掘り下げます。







「広がる髪もしっとりうるおう」ヘアコスメ

濡れ感のあるツヤ髪に導くヘアオイルやスタイリング剤。乾燥やダメージで広がる髪がしっとりまとまり、なじませ整えるだけでヘアスタイルがキマって見える、ケアアイテムをレコメンド。





重たくない軽やかなツヤ出しに

HOL natural multi oil 120mL／RIM.ARK（バロックジャパンリミテッド） 全身に使えるほどよい厚みのオイルで、服に似合うツヤを演出。セージにティーツリー、イランイラン、アトラスシダーなどが香る。







頭皮の保湿にも安心なノンシリコン処方

FIRSTHAND SUPPLY ヘアオイル 50mL／BLANGK アメリカ発祥のブランドが日本上陸。環境にやさしい成分だけでつくられたオイルが、適度な水分と油分を補い、ヘルシーなツヤをもたらす。







「さらふわなのにツヤが出る」ケアプロダクト

さらさら、ふわふわとしたナチュラルな質感なのにほどよいツヤも帯びている。あからさまじゃない美髪に近づくケアコスメやガジェットをお届け。







ベタつかない泡で髪に栄養補給

Néjoo Don’t Wash Treatment 150mL／美フレクト 数多くのK-POPアイドルの髪にふれてきたヘアスタイリスト、パク・ネジュ氏が開発した洗い流し不要の泡トリートメント。不足するとパサつきや枝毛の原因となるケラチンを補い、光が美しく反射する髪へ。







ヘアカラーをキープしながらダメージケア

UNITED ARROWS BEAUTY カラー シャンプー パープル／ユナイテッドアローズ 渋谷スクランブルスクエア店 UNITED ARROWSオリジナル商品。カラーダメージを補修し、黄ばみや退色を防ぐ。ドライヤーの熱を利用して髪表面のキューティクルを整える、植物由来のダメージ補修成分を配合。







（アイテムのプライスなど詳細）

【全9アイテムの一覧】≫髪がキレイな人は「ツヤを使い分けている」しっとり・さらっと「タイプ別・ヘアプロダクト」