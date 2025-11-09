今週のテーマは「ケンカもなくワガママも言わなかったのに、彼氏から交際半年で突然振られた理由は？」という質問。さて、その答えとは？



最初に愛に会った時、なんて可愛い子なんだろうと思った。だから彼氏がいても関係なかったし、積極的に攻めたつもりだ。



その結果、愛と交際できることになった。



でも交際してしばらくして、違和感に気がついた。



最初の3ヶ月は、我慢していたつもりだ。





しかし半年も経つ頃、そろそろ限界に達してきた。「愛ちゃん…。ごめん、やっぱり僕たち違うと思うんだ」完全に、嫌いになったわけではない。しかし実際に交際してみるとあまりにもイメージと違ったのだ。その結果、このまま交際を続けていくのは難しいと判断した。A1：全部任され過ぎて、多少面倒だなと思っていた。



僕より3歳年上の33歳で、事務職をしているという愛と出会ったのは、知人の誕生日会だった。肩くらいの長さの髪型にはっきりとした顔立ちの美人で、僕は一目見た時から夢中になった。



「すっごいタイプです」



思わず、そう言ってしまったほどだ。



「でも、私彼氏いるんで…」

「ですよね…でも俺、愛さんのこと諦めません」



当時、愛には彼氏がいたが、別れを考えていると言っていたので、僕はグイグイ押した。



押しが効いたのか、しばらくすると愛の方から「別れた」と連絡があり、僕たちは付き合うことになった。



「博之くん、よろしくね」

「マジっすか！絶対、大切にします」



この時は、本当にそう思っていた。



しかし交際してからしばらくして、僕はあることに気がついた。



お互い何となく週末はデートをし、僕の家に泊まることが定番になっていたので、僕は日中に何がしたいか、愛に聞いてみた。



「愛ちゃん、どこか行きたいところある？」

「どこでもいいなぁ。ヒロ君的には？どこかある？」

「買い物に行きたいかも」

「それなら、ちょうど観たい映画があって。ヒルズでやっていたはず」

「何ていうタイトル？」



愛がタイトルを言ったので、僕はその場でパパッと検索をしてみる。すぐにヒットし、その場でチケットを取り、映画を観に行った僕たち。



この流れまでは良かった。だが映画を観終わって外へ出た時に、「あれ？」と思うことがあった。



「あ〜面白かった。ヒロ君、晩御飯どうする？」



時計を見ると、もう19時を過ぎている。お腹も空いたので、そろそろご飯にしたいなと思っていたタイミングだった。



「ヒロ君、せっかくだし近くで食べてから帰らない？」



愛からの提案に、もちろんYESだった僕。



「うん、そうしようか。愛ちゃん、何か食べたい物ある？」

「なんだろう…何でもいいな」

「お肉、お魚。和食系、中華系…」

「焼肉はパス、かな」



愛からの提案が特になかったので、僕も一生懸命考える。



「了解。じゃあ和食にしようか」

「ヒロ君、近くでいいお店、知ってる？」

「どこかあったかな…。探してみる」



探すのは構わない。しかし「〇〇はパス」と言う以外、特に提案もなく、そしてそこから何も動かない愛。



― え？一緒に探すとか、しないんだ。



一応デートだし、男性がリードしなければならないのかもしれない。店も、最初から手配していた方が良かったのだろう。



でも何だかすっきりしない気持ちを抱えたまま、僕はその日のご飯を食べることになった。

A2：全部任せっきりで、主体性がなくて面白みがない。



別に、何か大きなキッカケがあったわけではない。ただなんとなく、モヤモヤが続いていただけのこと。



そう思っていたタイミングで、僕の仕事が忙しくなってしまい、週末のデートが難しくなってしまった。



― 博之：愛ちゃんごめん！今週末の買い物、一緒に行くのちょっと難しいかも…。家でゆっくり休みたくて。



前回会った時、愛が「家の電球が切れた」と言っていたので、「じゃあ次、一緒に買いに行こうね」と約束をしていた。申し訳ないなと思って早めに連絡をしたのだけれど、愛からの返信を見て、僕はふと思った。



― 愛：ヒロ君、お疲れさま。電球は、また次の時でいいから、まずはゆっくり休んでね。



「電球って、そんなに買いに行くの大変だっけ…？」



電球が取り付けられないのは、女性だからもしかしたら身長が足りなくて難しいのかもしれない。



でも今時、電球なんてよっぽど特殊な物でない限り、ネットでもコンビニでも買える。



― そんなことも一人でできないの？



そう思ってしまった。



そして久しぶりに会えた日のこと。あまりにも疲れが溜まり、週末は僕の家で、二人でゴロゴロしながら過ごしていた。



「あ〜疲れた」



そう言うと、色々と労いの言葉をかけてくれる愛。



「お疲れさま。忙しかったんだね」

「そうなんだよ。ごめんね、ほったらかしにして」

「それはいいよ、全然。気にしないで」



ワガママも言わないし、いたわってくれる。しかし僕に合わせてばかりで申し訳なく思い、僕は愛に提案をしてみた。



「久しぶりに会えたし、愛ちゃんがやりたいことをしよう」

「私は特にしたいこととかないし、ヒロ君の好きなことしようよ。久しぶりの休みでしょ？」



それは有難い。



でも逆に、疲れている時にはその“何でもいいよ”はちょっと重くてしんどい。



「うーん…。外は天気悪いし、出かけるのも微妙だもんね。家で何か観ながら、ダラダラするのはどう？」

「いいね、そうしよう！」



そして、僕の言ったことに対してほぼ100％「YES」という愛。



それだけではない。



「お酒飲みたくなってきたな〜。ビールでも買いに行こうかな」



家でデリバリーで取ったピザを片手に映画を観ていると、お酒が飲みたくなってきた。しかしそれに対する愛の反応に、僕のモヤモヤはピークに達してしまった。



「いいね。じゃあ私の分も、何かついでに買ってきて」



― そこは一緒に買いに行かないんだ。



「何がいい？」

「何でもいい。適当に何かお願いします」



愛は、自分の意思がない。



それだけではない。まったく主体性がない上に、動かない。自分から動くことがないし、周りに全部任せっきり。



きっと勝手に周りが動いてくれると思っているのだろう。



そこに感謝もないし、当然のことのように全部僕に任せてくる愛が、段々と面倒になってきた。



「愛ちゃん、本当にどこにも出かけなくていいの？」



気がつけば、週末ずっと家に引きこもっている愛。



「うん。私は、こうしているだけでも十分楽しいから」

「そうなんだ。だったら良いのだけれど」



いるだけでこちらも気を使うし、勝手に好きなことをしてくれている、くらいのテンションの方が助かる。



全部僕におんぶに抱っこだと、とても疲れるし、一緒にいて何も楽しくない。



― なんか…つまらないし、若干負担だな。



そう思い、僕は別れることにした。



