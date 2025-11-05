香りで彩る冬♡ジョンマスターオーガニックのホリデーコレクション第2弾
ジョンマスターオーガニックから、心を満たす香りと潤いに包まれる「2025ホリデーコレクション」第2弾が登場。今回のテーマは、“香りの世界のはじまり”。ブランド初の調香師による水性フレグランスや、髪や肌にマルチに使えるフレグランスオイル、アドベントカレンダーなど、特別感あふれる限定アイテムが勢ぞろいします♡
ジョンマスターオーガニック初の水性フレグランス
「アクアパフューム（パープルフラワー／アロマティックウッズ）」各27mL（5,280円）は、ブランド初となる水性フレグランス。
香料をレシチンカプセルに閉じ込め、奥行きのある香りを長時間キープ。
アルコールフリーで肌への刺激を抑えつつ、カニナバラ果実エキスやラベンダー花エキスなどのオーガニック保湿成分が肌をしっとり整えます。優しい香りでホリデーの記憶を彩ってくれる一本です。
潤いと輝きをまとう♡限定フレグランスオイル
「フレグランスオイル スパークル パープルフラワー 50mL／フレグランスオイル アロマティックウッズ 80mL」（各4,950円）は、肌や髪にマルチに使えるホリデー限定のオイル。
発酵アルガンオイルをはじめ、オリーブ果実油やヒマシ油をブレンドしたドライオイルで、瞬時に肌へなじみます。
さらりとした使用感ながら、ショウガ根油やローズマリー葉油がしっとり感をキープ。透明感のあるつややかな肌へ導きます♪
人気のアドベントカレンダー＆限定コフレも登場
ホリデー限定の「アドベントカレンダー2025」（23,100円）は、ブランド初のフレグランス「アクアパフューム（パープルフラワー）」やC&Vヘアオイル現品など、全12種の豪華アイテムを詰め込んだ特別なセット。
さらに、“願いに寄り添う猫”が描かれた限定ボックス入りのコフレ3種もラインアップ。
body care coffret 〈oil〉
body care coffret 〈milk〉
hand care coffret
「body care coffret〈oil〉」（7,920円）、「body care coffret〈milk〉」（6,820円）、「hand care coffret」（6,380円）と、贈り物にもぴったりな内容です。
ホリデー限定の香りで特別な冬を♡
ジョンマスターオーガニックのホリデーコレクション第2弾は、香り・潤い・デザインのすべてが心に残る特別なシリーズ。
自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったりです。自然由来の優しさと洗練された香りで、冬の肌と心をやさしく包み込みましょう。