白くまが誘う雪のティータイム♡全国5都市で楽しむクリスマスアフタヌーンティー

冬の訪れを感じるこの季節、心までときめく“白銀の世界”が広がるアフタヌーンティーが登場します。株式会社ベストブライダルとベスト‐アニバーサリーが手がける「ホワイトベアのクリスマスアフタヌーンティー」は、全国5都市の会場で2025年11月15日～12月25日に開催。愛らしい白くまモチーフのスイーツや、雪をイメージした真っ白なセイボリーなど、心も舌もとろける冬のご褒美タイムを楽しめます♡

白くまが主役♡雪のように白いスイーツコレクション

ホワイトベアのクリスマスアフタヌーンティー

スタンダードプラン 1名 平日 価格：5,800円～／土日祝6,300円～／ティーセレクションプラン 1名 平日 価格：6,300円～／土日祝6,800円～

※すべて消費税・サービス料15%込 ※他プランのご用意もございます。



まるで雪の結晶のように繊細で可憐なスイーツが並ぶ「ホワイトベアのクリスマスアフタヌーンティー」。

愛らしい白くまマカロンをはじめ、洋梨のヴェリーヌやホワイトチョコ×ラズベリーのムース、レモン香るガトーオペラ、チーズクリームのモンブランなど、見た目にも華やかな7種が揃います。

白桃のタルトレットやくま型クッキーも登場し、食べるたびにほっこり笑顔に。まるで雪の中でティータイムを楽しむような幻想的なひとときを演出してくれます。

秋限定♡赤福の「五十鈴茶屋」が松坂屋名古屋店に登場！期間限定の栗スイーツが勢ぞろい

香り豊かな紅茶とともに味わう上品なひととき

スイーツと一緒に楽しめるのは、フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュフレール」をはじめとした香り高い紅茶やハーブティー。

飲み放題のスタンダードプラン（平日5,800円～）と、さらに多彩なティーが選べるティーセレクションプラン（平日6,300円～）の2種類から選べます。

さらに、雪をテーマにした「ホワイトクリスマスのヨーグルトパフェ」や、ベリーが華やぐ「ベリー・メリー・スパーク」などのオプションメニューも登場。季節限定の味わいに心まで温まります♡

青山セントグレース大聖堂

販売日：2025年11月16日（日）／20日（木）／28日（金）／30日（日）／12月4日（木）／5日（金）／14日（日）／18日（木）／19日（金）／25日（木）

販売時間：1部12：00～14：00／2部15：00～17：00※平日は1部のみ

※スペシャルデザートやスペシャルドリンク、ランチなどのオプションもご用意しています。

※特定日開催

会場もいくつかあるのと、違うプランもございますので詳細は公式ホームページにてご確認ください。

白銀の世界へ、特別な冬のティータイムを大切な人と

東京・横浜・名古屋・大阪・博多の全国5都市で楽しめる「ホワイトベアのクリスマスアフタヌーンティー」。

幻想的な空間で味わう白くまのスイーツと上質な紅茶は、心に残る冬の思い出を届けてくれます。大切な人とのティータイムや、自分へのご褒美にもぴったり。

今年のクリスマスは、雪のように純白でやさしいひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。