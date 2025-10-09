この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が指南 「体重そのままでも二の腕が細く見える」魔法の習慣とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「たったコレするだけ！一瞬にして二の腕タプタプを撃退する方法」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、二の腕の悩みを解消する驚きのテクニックを紹介した。片岡氏は、二の腕の“タプタプ”が気になる方に「体重も変わっていないのに一瞬にして二の腕がシャープになります」とし、その方法をレクチャーしている。



片岡氏は、まず「そもそも二の腕がタプタプするのは、猫背になっていて、二の腕が巻き肩になり、肩の周りの血流が悪くなることで、余計に腕がタプタプするように見えてしまいます」と解説。二の腕が太く見えがちな原因は、姿勢にもあると指摘したうえで、実践すべきステップを詳細に語った。



やるべきこととして「まずは肩を後ろに下ろすこと」とした片岡氏。「肩を後ろに下ろしてあげたら、このままくっつけてしまうと肩が張ってしまって余計にごつく見えてしまうので、ちょっと脇を上げてあげます」と具体的な動作をわかりやすく解説し、「肩を後ろにクルリンと回してあげて、肋骨をちょっと下げて、首を上にキューッと上げてあげるようなイメージ」とポイントを強調した。



さらに、「この状態で普段から自然に動ける練習をしてみると、体は変わってないのに、二の腕が一気にシャープになる」とコメント。日常的に習慣化することで理想の効果が得られるとアドバイスした。



動画の最後には、「ぜひ試してみてくださいね」と締めくくった。姿勢だけで変化を実感できるコツの数々が、簡単に美しい二の腕を目指したい視聴者たちの注目を集めている。