12本骨の深張りシルエット。強さと美しさを、ひとつに【ダブリューピーシー】の日傘がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
完全遮光、優美な刺繍。夏の日差しに、品よく抗う【ダブリューピーシー】の日傘がAmazonに登場!
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
ダブリューピーシーの日傘は、繊細な刺繍フラワーが施されたベージュの布地に、12本骨の深張りシルエットが美しく映える。大きめサイズでしっかりと日差しを遮りながら、風にも強い設計。つゆ先と石突にはゴールドパーツをあしらい、上品な印象を添えている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
生地にはUVOシリーズの特殊構造素材を採用。全カラーで完全遮光100パーセント・UVカット率100パーセント・UPF50+を取得し、日焼け対策に必要な性能をすべて備えている。さらに、摩擦や雨天を想定した洗濯試験を100回行っても遮光率・UVカット率ともに100パーセントを維持する耐久性を実証済。
高い遮熱性も兼ね備え、攻撃的な夏の暑さから身体を守る。晴れの日も雨の日も、快適に過ごせる晴雨兼用傘として、大人の装いに寄り添う一本。
強さと美しさを兼ね備えた、夏の頼れるパートナー。 日差しの下でも、気品を忘れない。
