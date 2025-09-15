LE SSERAFIMカフェが登場♡ライブフォトや特典付きメニューに注目

LE SSERAFIMの初ワールドツアーを記念した「LE SSERAFIM SPECIAL CAFE 2025 ‘EASY CRAZY HOT’」が、9月25日(木)より東京・名古屋、10月14日(火)より大阪に期間限定オープンします。ツアーをテーマにしたフードやデザート、推しメンバーを選べる特典付きメニューなど、ファン必見の内容が盛りだくさん♡ライブフォトで彩られた空間も魅力的です。

ツアー楽曲を表現したフードメニュー

EASY Open Sandwich

CRAZY Pasta

HOT Risotto

カフェでは、ツアータイトル「EASY」「CRAZY」「HOT」をイメージしたオリジナルメニューが登場。

バジルチキンとクリームチーズを合わせた「EASYオープンサンド（税込2,090円）」、スパイシーな「CRAZYパスタ（税込2,090円）」、シーフードとチーズが香る「HOTリゾット（税込2,090円）」など。

Cheesecake

FIM’S CLUB Parfait

© SOURCE MUSIC & HYBE. All Rights Reserved.

また、爽やかな「チーズケーキ（税込1,690円）」や、キャラクター別の「FIM’S CLUBパフェ（税込1,790円）」も見逃せません。

推し活が楽しくなる特典と限定グッズ

オリジナルチケットカード

事前予約（880円税込）で来店すると「オリジナルチケットカード（ランダム5種）」をプレゼント。

メッセージカード

オリジナルコースター

さらにフード注文で「メッセージカード」、ドリンク注文で「オリジナルコースター」がもらえます。

ステンレスタンブラー

缶バッジ（ランダム5種）　

ライブフォト3枚セット（全5種）

販売グッズも充実しており、ステンレスタンブラー（税込2,750円）、缶バッジ（税込715円）、ライブフォトセット（税込990円）など、カフェ限定アイテムがラインナップ。

会計3,300円以上で特典カードも付くので、推し活にぴったりです♪

開催概要と予約方法をチェック

カフェは東京・渋谷（9月25日～11月3日）、名古屋（9月25日～11月3日）、大阪・天王寺（10月14日～11月16日）の3都市で開催。

予約は先着制で、2025年9月10日(水)18:00から公式サイトにて受付がスタートします。事前予約は1名880円（税込）で、別途システム手数料110円が必要です。

公式サイトからアカウント登録を済ませて、確実に参加できるようチェックしてみてください。

LE SSERAFIMの世界観をカフェで体感して

「LE SSERAFIM SPECIAL CAFE 2025 ‘EASY CRAZY HOT’」は、ワールドツアーの熱気をそのまま感じられる特別な空間。

メニューや特典、グッズのすべてがツアーの魅力を凝縮しており、ファンならずとも楽しめる内容です。

価格は税込715円～2,750円のグッズや、税込990円～2,090円のメニューと幅広く揃っています。推しと過ごす特別な時間をカフェで体験してみて♡