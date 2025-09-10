【獅子座】週間タロット占い《来週：2025年9月15日〜9月21日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月15日〜9月21日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『自分の見せ方を模索します』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
自分の素直な気持ちや本当の思いをどう表せば、周囲の人達に伝わるのかがわからなくて模索します。不器用さを何とかしたいでしょう。仕事や公の場では一番目立つ位置や一番責任がある立場を他の人に譲ります。自分のカラーやペースの方を大事にしていくでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
罠に引っかからないようにしていくのですが、それは自分のメンタルも入るようです。自分の一時的な気持ちの揺れに、足を引っ張られないようにもしていくでしょう。シングルの方は、嘘偽りがあまりない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が子供っぽい要求をしてきます。
｜時期｜
9月16日 プラス思考 ／ 9月20日 自分を保てない
｜ラッキーアイテム｜
飛行機
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞