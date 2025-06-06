¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¤Î¥ì¥¤¥ó¥°¥Ã¥ºÆÃ½¸¡ª»±¡¦¥·¥å¡¼¥º¥«¥Ð¡¼¡¦»±¥Á¥ã¡¼¥à¤ÇÇß±«¤Î½àÈ÷¤Ï¤Ð¤Ã¤Á¤ê
6·î¤ËÆþ¤ê¡¢¤¤¤è¤¤¤èÇß±«¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡£»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Î±«¤ÎÆü¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤Ï¡¢»±¤ò·ù¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¸µ¤¬Ç¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢²¿¤«¤ÈÂçÊÑ¡ª¤½¤ó¤Ê±«¤ÎÆü¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡Ö¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡×¤Î¥ì¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¡£º£²ó¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¼ÂÍÑÅª¤Ê¥ì¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥È¡¼¥Þ¥¹¤Î¥ì¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë
¢£±«¤ÎÆü¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤¬³Ú¤·¤ß¤ËÊÑ¤ï¤ë¡ª»Ò¤É¤âÍÑ¥Ó¥Ë¡¼¥ë»±
°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ö»Ò¤É¤âÍÑ¥Ó¥Ë¡¼¥ë»±40¥»¥ó¥Á¡×(1540±ß)¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ÂÁ´À¤Î¹â¤µ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£»±¹ü¤Ë¤Ï·Ú¤¯¤Æ¾æÉ×¤Ê¥°¥é¥¹¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¶¯É÷¤Ç¤âÀÞ¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢·ÚÎÌÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³«ÊÄÉô¤Ë¤Ï»Ø¤ò¶´¤ß¤Ë¤¯¤¤°ÂÁ´¥«¥Ð¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤Ç¤â°Â¿´¡ª
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Ï3.5¡Á5ºÐ¡¢¿ÈÄ¹95¡Á105¥»¥ó¥Á¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥µ¥¤¥º¡£¥Ù¥ë¥È¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤ÏÌ¾Á°¤ò½ñ¤±¤ë¥¿¥°¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÝ°é±à¤äÍÄÃÕ±à¤Ç¤Î¼è¤ê°ã¤¨¤Î¿´ÇÛ¤â¤Ê¤·¡£Æ©ÌÀ¤Ê»±¤Ê¤Î¤Ç»ë³¦¤âÎÉ¹¥¤Ç¡¢±«¤ÎÆü¤Î°ÂÁ´¤Ê¤ª¤Ç¤«¤±¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢£»±¤ÎÌÜ°õ¤Ë¤â¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ë¤â¡ªÊØÍø¤Ê¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¥Á¥ã¡¼¥à
Â³¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»±¤ÎÌÜ°õ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¥Á¥ã¡¼¥à(2¸Ä¥»¥Ã¥È)¡×(935±ß)¡£¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤éÍè¤¿Ä¶ÆÃµÞ¤Î¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¥±¥ó¥¸¤È¥È¡¼¥Þ¥¹¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¤Î°ìÈÖ¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥·¡¼¤È¤Î¥»¥Ã¥È¤Î2¼ïÎà¡£
¤É¤Á¤é¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¤â¡¢»±¤Î»ý¤Á¼ê¤Ë¥·¥ê¥³¥ó¥´¥à¤òÄÌ¤¹¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¬²ÄÇ½¡£¥·¥ê¥³¥ó¥´¥à¤ò³°¤»¤ÐÉáÄÌ¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÌ±à¥«¥Ð¥ó¤ËÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë°ìÀÐÆóÄ»¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¢£µÞ¤Ê±«¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡ª»ý¤Á±¿¤ÓÊØÍø¤Ê¥ì¥¤¥ó¥·¥å¡¼¥º¥«¥Ð¡¼
ºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢±«¤ÎÆü¤ÎÂ¸µ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥ì¥¤¥ó¥·¥å¡¼¥º¥«¥Ð¡¼¡×(1760±ß)¡£¥È¡¼¥Þ¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥´¡¼¥É¥ó¤ä¥Ò¥í¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥¹¤È¿Íµ¤¥¥ã¥é¤¬¥Ý¥Ã¥×¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â³Ú¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥·¥å¡¼¥º¥«¥Ð¡¼¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¤½¤Î·ÈÂÓÀ¤ÎÎÉ¤µ¡ª¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤Ç¤«¤±¤ÎºÝ¤Ë¥«¥Ð¥ó¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢µÞ¤Ê±«¤Ç¤â¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£Ä¹·¤¤ò»ý»²¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ê¤éµ¤·Ú¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¡£
14¡Á16¥»¥ó¥Á¤Î·¤¤ËÂÐ±þ¤·¡¢3¡Á5ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥ºÀß·×¡£¥·¥ê¥³¥óÁÇºà¤Ê¤Î¤ÇËÉ¿åÀ¤âÈ´·²¤Ç¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Î¾å¤«¤éÍú¤¯¤À¤±¤Ç¡¢±«¤ÎÆü¤Ç¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î·¤¤òÇ¨¤é¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤ª¤Ç¤«¤±¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥È¡¼¥Þ¥¹¤Î¥ì¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇäÃæ¡£¤É¤ì¤âÇß±«Æþ¤êÁ°¤Îº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¤½¤í¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C)2025 Gullane (Thomas) Limited.
¡Ú²èÁü¡Û¥È¡¼¥Þ¥¹¤Î¥ì¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë
¢£±«¤ÎÆü¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤¬³Ú¤·¤ß¤ËÊÑ¤ï¤ë¡ª»Ò¤É¤âÍÑ¥Ó¥Ë¡¼¥ë»±
°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ö»Ò¤É¤âÍÑ¥Ó¥Ë¡¼¥ë»±40¥»¥ó¥Á¡×(1540±ß)¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ÂÁ´À¤Î¹â¤µ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£»±¹ü¤Ë¤Ï·Ú¤¯¤Æ¾æÉ×¤Ê¥°¥é¥¹¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¶¯É÷¤Ç¤âÀÞ¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢·ÚÎÌÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³«ÊÄÉô¤Ë¤Ï»Ø¤ò¶´¤ß¤Ë¤¯¤¤°ÂÁ´¥«¥Ð¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤Ç¤â°Â¿´¡ª
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Ï3.5¡Á5ºÐ¡¢¿ÈÄ¹95¡Á105¥»¥ó¥Á¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥µ¥¤¥º¡£¥Ù¥ë¥È¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤ÏÌ¾Á°¤ò½ñ¤±¤ë¥¿¥°¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÝ°é±à¤äÍÄÃÕ±à¤Ç¤Î¼è¤ê°ã¤¨¤Î¿´ÇÛ¤â¤Ê¤·¡£Æ©ÌÀ¤Ê»±¤Ê¤Î¤Ç»ë³¦¤âÎÉ¹¥¤Ç¡¢±«¤ÎÆü¤Î°ÂÁ´¤Ê¤ª¤Ç¤«¤±¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢£»±¤ÎÌÜ°õ¤Ë¤â¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ë¤â¡ªÊØÍø¤Ê¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¥Á¥ã¡¼¥à
Â³¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»±¤ÎÌÜ°õ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¥Á¥ã¡¼¥à(2¸Ä¥»¥Ã¥È)¡×(935±ß)¡£¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤éÍè¤¿Ä¶ÆÃµÞ¤Î¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¥±¥ó¥¸¤È¥È¡¼¥Þ¥¹¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¤Î°ìÈÖ¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥·¡¼¤È¤Î¥»¥Ã¥È¤Î2¼ïÎà¡£
¤É¤Á¤é¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¤â¡¢»±¤Î»ý¤Á¼ê¤Ë¥·¥ê¥³¥ó¥´¥à¤òÄÌ¤¹¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¬²ÄÇ½¡£¥·¥ê¥³¥ó¥´¥à¤ò³°¤»¤ÐÉáÄÌ¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÌ±à¥«¥Ð¥ó¤ËÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë°ìÀÐÆóÄ»¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¢£µÞ¤Ê±«¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡ª»ý¤Á±¿¤ÓÊØÍø¤Ê¥ì¥¤¥ó¥·¥å¡¼¥º¥«¥Ð¡¼
ºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢±«¤ÎÆü¤ÎÂ¸µ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥ì¥¤¥ó¥·¥å¡¼¥º¥«¥Ð¡¼¡×(1760±ß)¡£¥È¡¼¥Þ¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥´¡¼¥É¥ó¤ä¥Ò¥í¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥¹¤È¿Íµ¤¥¥ã¥é¤¬¥Ý¥Ã¥×¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â³Ú¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥·¥å¡¼¥º¥«¥Ð¡¼¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¤½¤Î·ÈÂÓÀ¤ÎÎÉ¤µ¡ª¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤Ç¤«¤±¤ÎºÝ¤Ë¥«¥Ð¥ó¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢µÞ¤Ê±«¤Ç¤â¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£Ä¹·¤¤ò»ý»²¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ê¤éµ¤·Ú¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¡£
14¡Á16¥»¥ó¥Á¤Î·¤¤ËÂÐ±þ¤·¡¢3¡Á5ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥ºÀß·×¡£¥·¥ê¥³¥óÁÇºà¤Ê¤Î¤ÇËÉ¿åÀ¤âÈ´·²¤Ç¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Î¾å¤«¤éÍú¤¯¤À¤±¤Ç¡¢±«¤ÎÆü¤Ç¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î·¤¤òÇ¨¤é¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤ª¤Ç¤«¤±¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥È¡¼¥Þ¥¹¤Î¥ì¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇäÃæ¡£¤É¤ì¤âÇß±«Æþ¤êÁ°¤Îº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¤½¤í¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C)2025 Gullane (Thomas) Limited.