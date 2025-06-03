¥»¥ê¥¢¤Ç¡Ö¥Ô¥ó¥°¡¼¡×¤ÎºÇ¿·¥°¥Ã¥ºÈ¯¸«¡ª¥¥Ã¥Á¥óÍÑÉÊ¤«¤éÊ¸¶ñ¡¢¥Ç¥³¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤Ç¤¼¡Á¤ó¤Ö110±ß
¿ô¤¢¤ë100¶Ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤¬¹â¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬Â¿¤¤¤ÈÉ¾È½¤Î¥»¥ê¥¢¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢À¤³¦¤Ç°ìÈÖÍÌ¾¤Ê¥Ú¥ó¥®¥ó¤³¤È¡Ö¥Ô¥ó¥°¡¼¡×¤Î¿·ºî¥°¥Ã¥º¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£º£²ó¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤ä¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Á´17¾¦ÉÊ¤Ç¡¢Ê¸¶ñ¤«¤é¥¥Ã¥Á¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥»¥ê¥¢¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡ª¥Ô¥ó¥°¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ò¸«¤ë
¿·¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¡£¡Ö¥á¥âÉÕäµ 60P ¥Ô¥ó¥°¡¼ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤ä¡Ö¥À¥¤¥«¥Ã¥ÈÉÕäµ 60P ¥Ô¥ó¥°¡¼¡×¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä³Ø¹»¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£ÆÃ¤Ë¥À¥¤¥«¥Ã¥ÈÉÕäµ¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥°¡¼¤Î°¦¤é¤·¤¤·Á¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥â¤ò¼è¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
ÊÙ¶¯¤ä»Å»ö¤Î¤ª¤È¤â¤Ë¡ÖA5 ¥ê¥ó¥°¥Î¡¼¥È A·Ó 40Ëç ¥Ô¥ó¥°¡¼ ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡×¤Ï¤¤¤«¤¬¡£¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥Î¡¼¥È¤Ï¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¤Ï¤º¡£½ñÎàÀ°Íý¤Ë¤Ï¡ÖPVC¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥±¡¼¥¹ ¥Ô¥ó¥°¡¼ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥¯¥·¡¼¥ë 12P ¥Ô¥ó¥°¡¼ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤ä¡Ö¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥·¡¼¥ë ¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ëÆþ¤ê¡×¡¢¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼ 32P¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡¢¼êÄ¢¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥®¥Õ¥È¤òÊñ¤à¤È¤¤Ë¤âÊØÍø¡£
¤â¤¦°ì¤Äº£²ó¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¼þ¤ê¤Ç»È¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¿ô¡¹¡£¡Ö¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¯¡¼¥ë¥¸¥§¥ë ¥Ô¥ó¥°¡¼¡×¤Ï¡¢¤ªÊÛÅö¤ÎÊÝÎä¤Ë½ÅÊõ¤¹¤ë°ìÉÊ¡£¥Ô¥ó¥°¡¼¤Î·Á¤ò¤·¤¿ÊÝÎäºÞ¤Ê¤é¡¢¤ªÊÛÅö¥¿¥¤¥à¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¡Ö¤ª¤«¤º¥«¥Ã¥× 15P 6¹æ ¥Ô¥ó¥°¡¼ ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡×¤ä¡Ö¤ª¤«¤º¥«¥Ã¥× 12P 8¹æ ¥Ô¥ó¥°¡¼ ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡×¤Ï¡¢¥Õ¥ë¡¼¥ÄÊÁ¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤ªÊÛÅö¤¬ºÌ¤êË¤«¤Ë¡£°û¤ßÊª¤òÃÖ¤¯¤È¤¤Ë¡Ö¥³¡¼¥¹¥¿¡¼ ¥Ô¥ó¥°¡¼¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊÝ¸î¤·¤Ê¤¬¤é¥Ô¥ó¥°¡¼¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÉáÃÊ»È¤¤¤Ç¤¤ë¾®Êª¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ ¥Ô¥ó¥°¡¼¡×¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ý¡¼¥Á¤ËÉÕ¤±¤Æ¥Ô¥ó¥°¡¼¤È°ì½ï¤Ë¤ª¤Ç¤«¤±¤Ç¤¤ë¡£¡ÖÁ°È±¥¯¥ê¥Ã¥× 2P ¥Ô¥ó¥°¡¼¥Ï¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¥á¥¤¥¯ÍÑ¥Ñ¥Õ 2P¡×¤ä¡Ö¥Ó¥Ë¡¼¥ë¶ÒÃå¥Ð¥Ã¥° 1P¡×¡¢2¥µ¥¤¥º¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥È¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥Ô¥ó¥°¡¼¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¹¤Ù¤Æ110±ß¡£Á´¹ñ¤Î¥»¥ê¥¢Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇäÃæ¤À¤¬¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Æþ²Ù¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤ÇÄ¾ÀÜ¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¥Ô¥ó¥°¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤â¼ê¤Ë¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡¢¤¼¤Ò¶á¤¯¤Î¥»¥ê¥¢¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) 2025 JOKER.
¡Ú²èÁü¡Û¥»¥ê¥¢¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡ª¥Ô¥ó¥°¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ò¸«¤ë
¿·¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¡£¡Ö¥á¥âÉÕäµ 60P ¥Ô¥ó¥°¡¼ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤ä¡Ö¥À¥¤¥«¥Ã¥ÈÉÕäµ 60P ¥Ô¥ó¥°¡¼¡×¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä³Ø¹»¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£ÆÃ¤Ë¥À¥¤¥«¥Ã¥ÈÉÕäµ¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥°¡¼¤Î°¦¤é¤·¤¤·Á¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥â¤ò¼è¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
ÊÙ¶¯¤ä»Å»ö¤Î¤ª¤È¤â¤Ë¡ÖA5 ¥ê¥ó¥°¥Î¡¼¥È A·Ó 40Ëç ¥Ô¥ó¥°¡¼ ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡×¤Ï¤¤¤«¤¬¡£¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥Î¡¼¥È¤Ï¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¤Ï¤º¡£½ñÎàÀ°Íý¤Ë¤Ï¡ÖPVC¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥±¡¼¥¹ ¥Ô¥ó¥°¡¼ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥¯¥·¡¼¥ë 12P ¥Ô¥ó¥°¡¼ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤ä¡Ö¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥·¡¼¥ë ¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ëÆþ¤ê¡×¡¢¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼ 32P¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡¢¼êÄ¢¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥®¥Õ¥È¤òÊñ¤à¤È¤¤Ë¤âÊØÍø¡£
¤â¤¦°ì¤Äº£²ó¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¼þ¤ê¤Ç»È¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¿ô¡¹¡£¡Ö¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¯¡¼¥ë¥¸¥§¥ë ¥Ô¥ó¥°¡¼¡×¤Ï¡¢¤ªÊÛÅö¤ÎÊÝÎä¤Ë½ÅÊõ¤¹¤ë°ìÉÊ¡£¥Ô¥ó¥°¡¼¤Î·Á¤ò¤·¤¿ÊÝÎäºÞ¤Ê¤é¡¢¤ªÊÛÅö¥¿¥¤¥à¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¡Ö¤ª¤«¤º¥«¥Ã¥× 15P 6¹æ ¥Ô¥ó¥°¡¼ ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡×¤ä¡Ö¤ª¤«¤º¥«¥Ã¥× 12P 8¹æ ¥Ô¥ó¥°¡¼ ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡×¤Ï¡¢¥Õ¥ë¡¼¥ÄÊÁ¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤ªÊÛÅö¤¬ºÌ¤êË¤«¤Ë¡£°û¤ßÊª¤òÃÖ¤¯¤È¤¤Ë¡Ö¥³¡¼¥¹¥¿¡¼ ¥Ô¥ó¥°¡¼¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊÝ¸î¤·¤Ê¤¬¤é¥Ô¥ó¥°¡¼¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÉáÃÊ»È¤¤¤Ç¤¤ë¾®Êª¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ ¥Ô¥ó¥°¡¼¡×¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ý¡¼¥Á¤ËÉÕ¤±¤Æ¥Ô¥ó¥°¡¼¤È°ì½ï¤Ë¤ª¤Ç¤«¤±¤Ç¤¤ë¡£¡ÖÁ°È±¥¯¥ê¥Ã¥× 2P ¥Ô¥ó¥°¡¼¥Ï¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¥á¥¤¥¯ÍÑ¥Ñ¥Õ 2P¡×¤ä¡Ö¥Ó¥Ë¡¼¥ë¶ÒÃå¥Ð¥Ã¥° 1P¡×¡¢2¥µ¥¤¥º¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥È¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥Ô¥ó¥°¡¼¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¹¤Ù¤Æ110±ß¡£Á´¹ñ¤Î¥»¥ê¥¢Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇäÃæ¤À¤¬¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Æþ²Ù¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤ÇÄ¾ÀÜ¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¥Ô¥ó¥°¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤â¼ê¤Ë¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡¢¤¼¤Ò¶á¤¯¤Î¥»¥ê¥¢¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) 2025 JOKER.