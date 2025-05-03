¡Ö¥á¥¤¥¯¤Ç±¿µ¤¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¿Íµ¤Àê¤¤»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö5-6·î¤Î±¿µ¤¤ÎÎ®¤ì¤È³«±¿¥³¥¹¥á¡×
±¿µ¤¤¬¾å¤¬¤ëÆü¾ï¤Î¤µ¤µ¤¤¤Ê¹ÔÆ°¡¢±¿¤ò¤¤¤¤Êý¸þ¤ØÆ°¤«¤·¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë½¬´·¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¤·¤¢¤ï¤»ÂÎ¼Á¡×¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥ÈË¡¤ò·ÝÇ½³¦ºÇ¶¯¤ÎÀê¤¤»Õ¡¦¥²¥Ã¥¿¡¼¥ºÈÓÅÄ¤µ¤ó¤Î°ìÈÖÄï»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢º£ºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÀê¤¤»Õ¡¦¤×¤ê¤¢¤Ç¤£¤¹ÎèÆà¤µ¤ó¤¬»ØÆî¡ª
¡ÚPROFILE¡Û ¤×¤ê¤¢¤Ç¤£¤¹ÎèÆà
¿Í¡¹¤ÎÌ¤Íè¤ò¹¬Ê¡¤Ø¤ÈÆ³¤¯¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¡¦¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¡£·ÝÇ½³¦ºÇ¶¯¤ÎÀê¤¤»Õ¡¦¥²¥Ã¥¿¡¼¥ºÈÓÅÄ¤Î°ìÈÖÄï»Ò¡£¸ÞÀ±»°¿´Àê¤¤¤È½÷À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈþÍÆ¤ÎÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤¿³«±¿¥á¥¤¥¯¤ä³«±¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¡¢»¨»ï¡¢WEB¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¤×¤ê¤¢¤Ç¤£¤¹ÎèÆàpresents ¹¬¤»¤òÆ³¤¯±¿¤ÎËá¤Êý¡×¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
¡Ú12À±ºÂÊÌ¡Û 5-6·î¤Î±¿µ¤¤È³«±¿¥³¥¹¥á
Áá¤¯¤â²ÆÆü¤òµÏ¿¤¹¤ëÃÏ°è¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÍÎÉþ¤È¤È¤â¤Ë¥³¥¹¥á¤â²Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Ï12À±ºÂÊÌ¤Ë5·î¡¢6·î¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥³¥¹¥á¤È¤½¤Î»þ´ü¤Î±¿µ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤×¤ê¤¢¤Ç¤£¤¹¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£
ÌÜ¸µ¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¤À±ºÂ
¡¦¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡Ê3.21-4.19¡Ë
¡¦¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡Ê9.23-10.23¡Ë
¡¦¤ä¤®ºÂ¡Ê12.22-1.19¡Ë
¡¦¤¦¤ªºÂ¡Ê2.19-3.20¡Ë
ÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤²ó¤ë¤³¤È¤Ç±¿µ¤UP¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë´ü´Ö¡£µ¤»ý¤Á¤â¤¤ê¤Ã¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ä¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤Î¿·Ä´¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤ò²¢À¹¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¸ý¸µ¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¤À±ºÂ
¡¦¤Õ¤¿¤´ºÂ¡Ê5.21-6.21¡Ë
¡¦¤ª¤È¤áºÂ¡Ê8.23-9.22¡Ë
¡¦¤µ¤½¤êºÂ¡Ê10.24-11.22¡Ë
¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¸ý¸µ¤Î°õ¾Ý¡£»Å»ö¥â¡¼¥É¤ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ëÆü¤Ê¤É¡¢¥ê¥Ã¥×¤Î¿§¤ä¼Á´¶¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¤¤ÇÈ¤Ë¾è¤ì¤½¤¦¡£
¥Ä¥ä´¶¡¦·ì¿§´¶¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¤À±ºÂ
¡¦¤ª¤¦¤·ºÂ¡Ê4.20-5.20¡Ë
¡¦¤«¤ËºÂ¡Ê6.22-7.22¡Ë
¡¦¤·¤·ºÂ¡Ê7.23-8.22¡Ë
¡¦¤¤¤ÆºÂ¡Ê11.23-12.21¡Ë
¡¦¤ß¤º¤¬¤áºÂ¡Ê1.20-2.18¡Ë
Î®¤ì¤ËÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤´ü´Ö¡£Í½ÄêÊÑ¹¹¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¾Ç¤Ã¤¿¤ê¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤ê¤»¤º¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÂÐ±þ¤¬µÈ¡£¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ä¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥«¥é¡¼¤Ê¤É¡¢´é¿§¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
¡Ú12À±ºÂÊÌ¤Î°ìÍ÷¡Û¢ä¡Ö¥á¥¤¥¯¤Ç±¿µ¤¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¡×¥²¥Ã¥¿¡¼¥ºÈÓÅÄ¤µ¤ó°ìÈÖÄï»Ò¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö12À±ºÂÊÌ¡¦³«±¿¥³¥¹¥á¡×