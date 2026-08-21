「なぜ！！！ここに！！！」トイレに入った母を襲ったまさかのピンチに「わかるわかる！」と20万いいね
【画像を見る】「いやーーー！！やめてーーー！！！」母がトイレで遭遇したまさかの場面
トイレに入って、ようやくひと息つけると思ったのも束の間。子育て中は、ほんの少しの時間にも予想外の出来事が起こることがあります。
Xにポストされた、4児の母がトイレで遭遇したまさかの状況に注目が集まりました。
投稿には20万件を超える「いいね」が寄せられ、コメント欄には「わかるわかる！」という共感の声が多数。
いったい、トイレの中で何が起きたのでしょうか。
話題になったのは、やんちゃ4兄弟の母（9y4y2y1y）さん（@kozu0312）の投稿です。
投稿されたのは「なぜ！！！ここに！！！
鍵とイスを！！！設置したー！！！！！」というつぶやきとともに公開された一枚。
4人の男の子を育てるお母さんがトイレに入っていると、どうやら四男くんがトイレの鍵に興味を持ったようです。
お母さんは、扉を開かないようにおさえながら、早く用を足そうと必死。
ただでさえ落ち着かない状況のなか、目の前では四男くんがトイレの鍵に手をかけようとします。
その瞬間のお母さんの気持ちは、まさに「いやーーー！！！やめてーーー！！！！！」。
この投稿には子育て中の人から共感の声が続々と寄せられました。
20万件を超える「いいね」が集まった投稿について、投稿主さんにお話を伺いました。
■全国の母親から「わかるわかる！」
ーこちらのポストへの反響についてはいかがでしたか？
やんちゃ4兄弟の母さん「閲覧数とコメント数に家族も驚いていました。1番驚いていたのは私ですが(笑)」
ーこちらのポストへの印象的なコメントがあれば教えてください！
やんちゃ4兄弟の母さん「沢山コメント頂きましたが、わかるわかる！というコメントが凄く多くて、皆さん子育て中において同じような経験をされてるのだなぁと思うと安心しましたし、仲間意識を強く感じました」
ー全国の母親の共感を集めたこちらのポストですが、この時の様子を教えてください。
やんちゃ4兄弟の母さん「ただただ扉を開かないようにおさえるのと、早く用を足すのに必死でした(笑)」
なんとかこのピンチは切り抜けたのだそう。よかったです！
四男くんは、これまで特に鍵には興味がなかったので、投稿主さんも驚いたとのこと。しかもこの後、家のトイレの鍵などにも手をかけるようになってしまったといいます。
■毎日がにぎやか！4兄弟の日常
ー4兄弟の母ならではのエピソードはありますか？
やんちゃ4兄弟の母さん「全員男の子なので、とにかく毎日家の中が賑やかで、1人が踊り出すと全員つられて踊り出したり、お兄ちゃんが洋服を脱ぐと全員脱ぎ始めます(笑)」
4兄弟ならではの楽しさとにぎやかな毎日の雰囲気が伝わって、思わず笑顔になりますね。
やんちゃ4兄弟の母さんのXには、そんな子どもたちの日常を捉えた投稿が多数公開されています。
マグを投げて不満そうな表情を浮かべたり、メガネをかけてみた四男くんのほか、仮装してピアノを弾く姿を写した「ホラーピアニストの長男くん」という投稿など、兄弟がさまざまな表情を見せています。
■兄弟だからこその姿にほっこり
また、にぎやかな日常だけでなく、兄弟のやさしさが感じられる場面もあります。
長男くんが四男くんにごはんをあげる姿からは、ふたりの微笑ましい関係が伝わります。
一方で、次男くん、三男くん、四男くんが具合を悪くした際の投稿からは、4人の子どもを育てるお母さんの大変さも垣間見えます。
投稿主さんは、大変なことも多い中、みんなが同じ寝相で眠っている様子に幸せを感じるのだそう。「このまま元気に健やかに育ってほしい」と話してくれました。
にぎやかな毎日の中にある、子どもたちのかわいさや愛おしさが伝わってくるポストの数々を、やんちゃ4兄弟の母（9y4y2y1y）さん（@kozu0312）のXでチェックしてみてくださいね。
文＝菅野直子