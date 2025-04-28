¡Ö¼«Í³¤¬µÖ¥í¡¼¥ë²°¡×¡È¤¯¤Þ¡É¤¬¼çÌò¤Î²¦Æ»¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡¢Çò¤¯¤Þ¤Î¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¥×¥ê¥ó¤â
¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥ÀìÌçÅ¹¡Ö¼«Í³¤¬µÖ¥í¡¼¥ë²°¡×¤«¤é¡¢¤³¤É¤â¤ÎÆü¤Ë¸þ¤±¤¿¿·ºî¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¡£2025Ç¯5·î3Æü(ÅÚ)¤«¤é5·î6Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¼õ¤±ÅÏ¤·¤ò¹Ô¤¦¡£
¡Ö¤¯¤Þ¡×¤¬¼çÌò¤Î¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡õ¥×¥ê¥ó
2023Ç¯¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢ÄÔ¸ýÇî·¼¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥ÀìÌçÅ¹¡Ö¼«Í³¤¬µÖ¥í¡¼¥ë²°¡×¡£Áª¤ÓÈ´¤¤¤¿ÁÇºà¤ÈÀ½Ë¡¤Ç¡Ö¾Æ¤¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¤ä¾Æ¤²Û»Ò¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²¦Æ»¡È¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¡É¤Î¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥
¤½¤ó¤Ê¡Ö¼«Í³¤¬µÖ¥í¡¼¥ë²°¡×¤è¤ê¡¢¤³¤É¤â¤ÎÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤¯¤Þ¡×¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¤ä¥×¥ê¥ó¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â´î¤Ö²¦Æ»¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¡Ö¤¯¤Þ¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡×¤ËÃíÌÜ¡£¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¤Î¾å¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤È¡È¤¯¤Þ¤Î¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥à¡¼¥¹¡É¤¬¾è¤ë¡¢2ÁØ»ÅÎ©¤Æ¤Î1ÉÊ¤À¡£¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢³ÑÀÚ¤ê¥Ð¥Ê¥ÊÆþ¤ê¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¥¸¥å¥ì¤òÇ¦¤Ð¤»¡¢¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£¥Ð¥Ê¥Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤â½Å¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¡É¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤È¤³¤È¤ó³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Çò¤¯¤Þ¤¬¾è¤ë¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¥×¥ê¥ó
°ìÊý¥×¥ê¥ó¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»»º¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ò»È¤Ã¤¿¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Î¡ÈÇò¤¯¤Þ¡É¤¬¾è¤ë1ÉÊ¡£¤Æ¤ó¤µ¤¤Åü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥×¥ê¥ó¤Î¾å¤Ë¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤È¶¦¤ËÇò¤¯¤Þ¤Î¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤ò½Å¤Í¤¿¡£À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Á¤´¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥Á¥å¡¼¥ë¤Ç¥Þ¥ê¥Í¤·¤¿¤¤¤Á¤´¤È¤ê¤ó¤´¼Ñ¤ò¥¤¥ó¡£»Ò¤É¤â¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¤È¿©¤Ù¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡¢Í¥¤·¤¤´Å¤µ¤Î¥×¥ê¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡È¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¡ÉÉ÷¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¤â
¤³¤É¤â¤ÎÆü¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡È¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡×¤â¡£¤â¤Á¤Ã¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥·¥Õ¥©¥óÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢¼«²ÈÀ½¤Î¤¤¤Á¤´¥³¥ó¥Õ¥£¥Á¥å¡¼¥ë¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È·Ú¤¤À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¯¤ë¤ê¤È´¬¤¹þ¤ó¤À¡£¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢ÂçÎ³¤Î¤¤¤Á¤´¤òìÔÂô¤ËÊÂ¤Ù¡¢¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¤òÉÁ¤½Ð¤·¤¿¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
¡Ö¼«Í³¤¬µÖ¥í¡¼¥ë²°¡×¤³¤É¤â¤ÎÆü¥¹¥¤¡¼¥Ä
Í½Ìó³«»ÏÆü¡§2025Ç¯4·î16Æü(¿å)
¼õ¤±ÅÏ¤·´ü´Ö¡§5·î3Æü(ÅÚ)¡Á5·î6Æü(²Ð)
¢¨5·î6Æü(²Ð)¼õ¤±ÅÏ¤·Ê¬(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×)¤Ï5·î3Æü(ÅÚ)¤Þ¤ÇÍ½Ìó²ÄÇ½¡£
¢¨¡Ö¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡×¤Î¤ß5·î3Æü(ÅÚ)¡Á5·î5Æü(·î)¤Þ¤Ç¼õ¤±ÅÏ¤·¡£5·î5Æü(·î)¼õ¤±ÅÏ¤·Ê¬(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×)¤Ï5·î2Æü(¶â)¤Þ¤ÇÍ½Ìó²ÄÇ½¡£
²Á³Ê¡§
¡¦¤¯¤Þ¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥ 650±ß
¡¦Çò¤¯¤Þ¥×¥ê¥ó 650±ß
¡¦¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥ 11cm 3,000±ß¡¢17cm 4,000±ß
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
TEL¡§03-3725-3055
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¡Ö¼«Í³¤¬µÖ¥í¡¼¥ë²°¡×¡È¤¯¤Þ¡É¤¬¼çÌò¤Î²¦Æ»¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡¢Çò¤¯¤Þ¤Î¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¥×¥ê¥ó¤â