3·î30Æü³«ºÅ¡ª¡¡¡Ö¥Õ¥§¥à¥±¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ß¹ñºÝ½÷À¥Ç¡¼¡×¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¥ì¥Ý¡¼¥È
2025Ç¯3·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊõÅç¼Ò¤È»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¤Î¶¦ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö2025Ç¯¡Ø¥Õ¥§¥à¥±¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ß¹ñºÝ½÷À¥Ç¡¼¡ÙÆÃÊÌ´ë²è¡¡È¾·Â£µm¤ÎÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡ª ¡Ý¥³¥³¥í¤È¥«¥é¥À¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡ÈÂÐÏÃ¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë2DAYS¡Ý¡×¡£ÊõÅç¼Ò¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë12»ï¤Ë¤è¤ë¹çÆ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤½¤¦¡ª Fem&¡×¤È¡¢»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¡¼¥Ê ¥Õ¥§¥à¥±¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢½÷À¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤äÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢4¤Ä¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÐÃÌ¤ä¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤¹¤¬ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
£±.»ºÉØ¿Í²Ê°å¡¦¹âÈøÈþÊæÀèÀ¸¡ßIT¥¨¥Ð¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È¡¦¼ãµÜÀµ»Ò¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
13»þ¤Î³«±é¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤¬¡¢»ºÉØ¿Í²Ê°å¤Î¹âÈøÈþÊæÀèÀ¸¤ÈIT¥¨¥Ð¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È¤Î¼ãµÜÀµ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¡£¹âÈøÀèÀ¸¤Ï¡¢»ºÉØ¿Í²ÊÀìÌç°å¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î»Ù±ç¤äÆ¯¤¯½÷À¤ò»Ù¤¨¤ë»º¶È°å¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¤Î¿´¿È¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Á°¸þ¤¤«¤Ä¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢¸½Âå½÷À¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ãµÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÄêÇ¯¸å¤ËÆÈ³Ø¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò³Ø¤Ó¡¢81ºÐ¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ÎÀ¸¤¤¬¤¤¤Å¤¯¤ê¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡Ö¥á¥í¥¦¶æ³ÚÉô¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢¹Ö±é²ñ¤Ê¤É¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤òÈô¤Ó²ó¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐÃÌ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÖÈþ¤·¤µ¤È¤Ï²¿¤«¡×¡£¤ªÆó¿Í¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÈÈþ¤·¤µ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ãµÜ¤µ¤óÛ©¤¯¡Ö»ä¤Î¼ã¤¤º¢¤Ï²½¾ÑÉÊ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤»þÂå¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ·¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÈþ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ê¤É¤Î²½¾ÑÉÊ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¹âÈøÀèÀ¸¤Ï¡Ö¿Í¤«¤é¸«¤Æ¤É¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤«¤Ï¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤â¤Î¤òÄÉµá¤·¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤Â³¤±¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÆó¿Í¤Î¤ªÏÃ¤«¤é¡ÈÈþ¤·¤µ¡É¤È¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡×¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¼´¤ò»ý¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬»ä¤Î¼«Ê¬¼´¡×¤È·è¤á¤¿¤é¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤¤¤ë¤Ù¤¤È»×¤¤¤¬¤Á¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ãµÜ¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¼´¤Ï»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¡¢½ÀÆðÀ¤Î¤¢¤ë¼«Ê¬¼´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ø¤Î¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ°ì½ï¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤¹¿Í¤ä½Ð¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤ä·Ð¸³¤ËÂÐ¤¹¤ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ì¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¼´¤Ï´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¹âÈøÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤â¿´¤Ë¶Á¤¤¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
£².DEIÂÎ´¶¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥È¥é¥Ï¥Ö¡×¥ß¥Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¼¡¤ËÅÐÃÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¡¼¥ÊÊÔ½¸Ä¹¡¦Æü²¼¼ÓÂå»Ò¤µ¤ó¤ÈRidgelinez¡Ê¥ê¥Ã¥¸¥é¥¤¥ó¥º¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÆ£ÅÄ¤Ê¤Ä¤ß¤µ¤ó¡£¡ÖDEI¡×¤È¤Ï¡¢Diversity¡ÊÂ¿ÍÍÀ¡Ë¡¢Equity¡Ê¸øÊ¿À¡Ë¡¢Inclusion¡Ê°ìÂÎÀ¡Ë¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¿¦¾ì¤ÇÂ¿ÍÍÀ¤ä°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÇ§¤á¡¢¸Ä¿Í¤¬¸øÊ¿¤Ë³èÌö¤¹¤ëÁÈ¿¥¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¤½¤ó¤ÊDEI¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò¶È³¦¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤È¡¢½÷À¤Î·ò¹¯¤äÆ¯¤Êý¤Ø¤Î¥±¥¢¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿Áê¸ßÍý²ò¤Î¹Í¤¨¤ò¤â¤Ã¤ÈÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¹¤²¤¿¤¤¤È´ê¤¦Æü²¼¤µ¤ó¡£¤Õ¤¿¤ê¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢Ãç´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºòÇ¯8·î¤ËÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤ÆDEI¤ò¿ä¿Ê¤·ÁÈ¿¥¤ÎÊÑ³×¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢DEIÂÎ´¶¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥È¥é¥Ï¥Ö¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¡£º£¤Þ¤Ç3²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤Âå¤äÀÊÌ¤Î°Û¤Ê¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¿¦¾ì¡£»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥â¥ä¥â¥ä¤ä°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤³¤ÇÁê¸ßÍý²ò¤Î¤¿¤á¤ËÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿¦¾ì¤Ç´¶¤¸¤ë°ãÏÂ´¶¤ò¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡ÊÁÈ¿¥Ê¸²½¡Ë¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ£ÅÄ¤µ¤ó¡£
º£²ó¡¢4²óÌÜ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¥È¥é¥Ï¥Ö¡×¤Î¥×¥ÁÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íè¾ì¼Ô¤ÎÊý¤¿¤Á¤â¡¢ÉñÂæ¾å¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë±Ç¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë2¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¡¢»²²Ã¡£À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¥È¥é¥Ï¥Ö¡×¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥È¥é¥Ï¥Ö¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤«¤é¡ÖË»¤·¤¤¿Í¤¬¤è¤êË»¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤¬ÆÏ¤¯¤È¡¢ÂÐÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿¦¾ì¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í´Ö¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÁÛÁüÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¡ÖÁê¼ê¤Ï¼«Ê¬¤È°ã¤¦¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¡£¤½¤ÎÁ°Äó¤Î¤â¤È¡¢ÂÐÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¸ß¤¤¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥Ï¥Ö¡×¤Î¥Ö¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¤ªÅÚ»º¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¤¬¤Õ¤¿¤ÄÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ï¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÏÂÐÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ËÃ¯¤«¤ËÅÏ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¡¢»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³.³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¡¼¥¹¥È¤Îµ¡Ç½À¥·¥ç¡¼¥Ä¡Ö¥Ç¥ê¥Ã¥È¥Æ¥Ã¥¯¡×¤ÎÆÃÊÌ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¥¢¥ó¥Õ¥¡¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Î·ò¹¯»ö¶È¤òÃ´¤¦´ë¶È¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¡¼¥¹¥È¡£Åö¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥Û¥ë¥â¥óÊÑ²½¤Ë¤è¤ë·ò¹¯²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤¦¡Ö¥Û¥ë¥â¥ó¥Ï¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò3·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢°åÎÅ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¾¦ÉÊºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥Õ¥¡¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃÎ¸«¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ëÉÔÄ´¤Ï¡¢ÊÄ·Ð¸å¤Ç¤âÂ³¤¡¢À¸³¶¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾É¾õ¤¬Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¸ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¾ðÊó¤äÇº¤ß¤ò¶¦Í¤¹¤ë¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¥Û¥ë¥â¥ó¥Ï¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÈ¯Â¤·¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¡¼¥¹¥È¤ÎÅÄÂ¼°ÂÂå¤µ¤ó¤È¡¢ÊõÅç¼Ò¡Ö¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤½¤¦¡ª Fem¡õ¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ê¡¼¥À¡¼À¾»³Àé¹á»Ò¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¡¼¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤ÎÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤Ï¡¢¹üÈ×¤Î¤æ¤¬¤ß¤«¤éÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¹üÈ×¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¤æ¤¬¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹üÈ×¤Þ¤ï¤ê¤Î¶ÚÆù¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½ÀÆð¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤æ¤¬¤ß¤òÀµ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢Í½ËÉ°å³Ø¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¡¼¥¹¥È¤Ï¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¡¢¡Ö¥Ç¥ê¥Ã¥È¥Æ¥Ã¥¯¡¡µ¡Ç½À¥·¥ç¡¼¥Ä¡×¤òÈ¯Çä¡£ÈéÉæ¤Î´¶³Ð¥»¥ó¥µ¡¼¤òÍøÍÑ¤·¡¢¶ÚÆù¤ò»É·ã¤¹¤ëÆÌ±ú¤òÀ¸ÃÏ¤Ë»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹üÈ×¤Þ¤ï¤ê¤Î¶ÚÆù¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£¼«Á³¤È¤æ¤¬¤ß¤òÀµ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£°µÎÏ¤¬¶¯¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë´¶³Ð¤â¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥·¥ç¡¼¥Ä¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤Ç¤Ï¤±¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÀ¾»³¤â¡ÖÄ¹»þ´Ö¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¤¯¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹üÈ×¤ò¥±¥¢¤¹¤ë·¤²¼¡Ö¥Ç¥ê¥Ã¥È¥Æ¥Ã¥¯¡¡¥Ð¥é¥ó¥¹¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¤âÅ¸³«¡£¹üÈ×¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÂ¸µ¤Î¶ÚÆù¤â°é¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡¢¥·¥ç¡¼¥Ä¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÆÌ±ú¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Û¤É¤è¤¤»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤â¡¢²ñ¾ìÆâ¥Ö¡¼¥¹¤Ç¼ÂÊª¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬Î©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
£´.¡Ö¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤½¤¦¡ª Fem¡õ¥¢¥ï¡¼¥É2024¡×¼ø¾Þ¼°¡¢SHELLY¤µ¤ó¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ø
¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤¤¤è¤¤¤èÂçµÍ¤á¡£¡ÖFem¡õ¥¢¥ï¡¼¥É2024¡×¼ø¾Þ¼°¤Ø¤È°Ü¤ê¤Þ¤¹¡£2024Ç¯ÅÙ¤Ç¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤¿Êý¤ä¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÁªÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¥×¥í¥À¥¯¥ÈÉôÌç¡£¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Îmenphys by SUNTORY¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇº¤ß¡¢ÃËÀ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇº¤ß¤òÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¾¦ÉÊ³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤ÆÆÃÊÌ¾Þ¤Ï¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¡¼¥¹¥È¤Î¥Ç¥ê¥Ã¥È¥Æ¥Ã¥¯¤¬¼õ¾Þ¡£Äù¤áÉÕ¤±¤Ê¤¤¹üÈ×¥±¥¢¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¿·¤·¤¯¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥·¥ç¡¼¥Ä¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ï¤¿´ÃÏ¤Ë¡¢Çº¤ß¤ò»ý¤ÄÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¿¤Á¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉôÌç¤Ï¡¢¤ª¤«¤¶¤¿¿Î¤¤µ¤ó¤Î¡ÖæõÇÝÍÜ»Î¥ß¥º¥¤¥í¡×¡£ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿°åÎÅ¥Þ¥ó¥¬¤Ç¡¢ÃËÀÉÔÇ¥¤ä¹âÎð½Ð»º¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÌäÂê¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£10¿Í¤Ë¤Ò¤È¤ê¤¬ÂÎ³°¼õÀº¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ëºòº£¡¢Åö»ö¼Ô¤ä¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ø¤ÎÍý²ò¤òÂ¥¤¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥¿¥ì¥ó¥ÈÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖSHELLY¤Î¤ªÉ÷Ï¤¾ì¡×¤Ë¤è¤ëÀ¶µ°é¤ÎÈ¯¿®¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿SHELLY¤µ¤ó¤¬¼õ¾Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤½¤¦¡ª Fem&¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È°ìÃ×¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÁªÄê¤ÎÂç¤¤ÊÍýÍ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢SHELLY¤µ¤ó¤ÎYouTube¤ò¿¼·¡¤ê
¼ø¾Þ¼°¤Î¸å¤Ï¡¢SHELLY¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ØÆÍÆþ¡£¡Ö10Âå¤Îº¢¤«¤éÀ¶µ°é¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡¢SHELLY¤µ¤ó¡£¤Á¤ã¤ó¤È³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤È¿Í¸¢¿¯³²¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«È¯¿®¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£½ù¡¹¤ËÀ¤´Ö¤ÎÀ¶µ°é¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§ÃÎÅÙ¤â¾å¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤ÎÇ¥³è·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤¹¤ë±¿¤Ó¤Ë¡£ÉØ¿Í²Ê´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢Àµ¤·¤¤¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÃ±½ã¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤Ï¡¢Ãæ¹âÀ¸¸þ¤±¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÃË½÷Èæ¤ÏÈ¾¡¹¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢½÷À¤ÎÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°²è¤Ï60¡Á70Âå¤ÎÃËÀ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢À¤Âå¤âÉý¹¤¤¤Î¤¬SHELLY¤µ¤ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÆÃÄ§¡£¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Àµ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤³¤È¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥Î¡¼¥Þ¥é¥¤¥º¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£º£²ó¡¢À¶µ°é¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶áÇ¯À¤³¦Åª¤Ë¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹¹Ç¯´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£½÷À¤ÎÂÎ¤Î¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¿Ê¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤¹SHELLY¤µ¤ó¡£¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÏÃ¤¹¤³¤È¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤³¤½È¾·Â£µm°ÊÆâ¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸ý¤Ë½Ð¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤ë¡£¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¼«¿®¤¬¤Ä¤¯¤«¤é¡¢¤½¤³¤«¤éÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÅ¸¤µ¤ì¤¿¥Ö¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð
¡Ö2025Ç¯¡Ø¥Õ¥§¥à¥±¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ß¹ñºÝ½÷À¥Ç¡¼¡ÙÆÃÊÌ´ë²è¡¡È¾·Â£µm¤ÎÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡ª ¡Ý¥³¥³¥í¤È¥«¥é¥À¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡ÈÂÐÏÃ¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë2DAYS¡Ý¡×¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¡¢½ÐÅ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ö¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¡£¹ç´Ö¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¤Ë¤Ï¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¦¥ê¥Ã¥¸¥é¥¤¥ó¥º¡¿DEIÂÎ´¶¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥È¥é¥Ï¥Ö¡×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤Ç¤â»²²Ã·¿¤Î¥ß¥Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢Íè¾ì¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ö¥È¥é¥Ï¥Ö¡×¤Î¥Ö¡¼¥¹¡£DEI¿»Æ©¤Î¤¿¤á¤ËºòÇ¯¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿³èÆ°ÆâÍÆ¤¬¤ï¤«¤ë¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¥â¥ä¥â¥ä¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¡¼¥Ê»ïÌÌ¤Ç»²²Ã¼Ô¤òÊç¤ê¡¢¤Î¤Ù90¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡ÖÁÈ¿¥Æâ¤Ç¥â¥ä¥â¥ä¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ì¤Ð´ë¶È¤âÊÑ¤ï¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡×¤ÈÏÃ¤¹¡¢Ridgelinez¤ÎÆ£ÅÄ¤µ¤ó¡£´ë¶È¤Ø¤Î¡Ö¥È¥é¥Ï¥Ö½ÐÄ¥³«ºÅ¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥È¥é¥Ï¥Ö¡×¤Ë´Ø¤·¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ë¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¡¼¥¹¥È¡¿¥Ç¥ê¥Ã¥È¥Æ¥Ã¥¯µ¡Ç½À¥·¥ç¡¼¥Ä¡õ¥Ð¥é¥ó¥¹¥½¥Ã¥¯¥¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¡¼¥¹¥È¤ÎÅÄÂ¼¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¤µ¤ì¡¢ÆÃÊÌ¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¥Ç¥ê¥Ã¥È¥Æ¥Ã¥¯¡¡µ¡Ç½À¥·¥ç¡¼¥Ä¡×¤ÏÍè¾ì¼Ô¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥ÄÁ´ÂÎ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿ÆÌ±ú¤¬ÈéÉæ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹üÈ×Äì¶Ú¤Ê¤É¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤µ¤ì¤ë¡ÖÄã¶Ú°µÍýÏÀ®︎¡×¤òºÎÍÑ¡£¤Ï¤¯¤À¤±¤ÇÈùÎÏ¤Ê¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢¹üÈ×¤Þ¤ï¤ê¤Î¥±¥¢¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥¬¡¼¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÄù¤áÉÕ¤±¤Ï¥¼¥í¤Ê¤Î¤Ç¡¢24»þ´Ö365Æü¤Ï¤±¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£»º¸å¡¢¹üÈ×¤Î¤æ¤ë¤ß¤ä¤æ¤¬¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â¸µ¤«¤é¹üÈ×¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¥½¥Ã¥¯¥¹¤â¡£¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢É¬¸«¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯Ê¬Ìî¤Ë¹â¤¤°Õ¼±¤ò»ý¤Ä»²²Ã¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤½¤¦¡ª Fem&¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤â½÷À¤ÎÂÎ¤È¿´¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤äÃÎ¼±¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨²èÁü¡¦Ê¸¾Ï¤ÎÅ¾ºÜ¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤
¼èºà¡¦Ê¸¡¿µÝºïÅíÂå