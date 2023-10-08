¡ÈÌÌÀÜ¤À¤±¡É¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤À¤È¸«È´¤±¤Ê¤¤!?Ãø¼Ô¤¬¤½¤ÎÁÔÀä¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤ò¸ì¤ë¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¼«¿È¤ÎÇ¥¿±¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç°é»ù¤Ê¤É¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¤ã¤±¤Ê¤«¤Û¤¤(@syake8989)¤µ¤ó¡£º£²ó¤Ï¤·¤ã¤±¤Ê¤«¤Û¤¤¤µ¤ó¤Î2ºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãø¼Ô¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Î¾å»Ê¤«¤éLINE¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Íè¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¤¤¿¡£
¢£»æ¤Î½Ð¶ÐÊí¤Ë½Ð¶Ð»þ´Ö¤ò½ñ¤¤¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹»Ä¶È!?
¤¢¤ë´ë¶È¤ÎÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹ç³Ê¤·¤¿¤·¤ã¤±¤Ê¤«¤Û¤¤¤µ¤ó¡£½éÆü¤Ë½Ð¼Ò¤¹¤ë¤È1Ëç¤Î»æ¤¬´ù¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¡¢¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¤³¤Î²ñ¼Ò¤Î½Ð¶ÐÊí¤Î¤è¤¦¤À¡£¾å»Ê¤«¤é¡Ö¤¢¡¢¤½¤ì9»þ18»þ¤Ç½Ð¶Ð»þ´Ö½ñ¤¤¤Æ¡¢²¡°õ¤·¤Æ²ÝÄ¹¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¿¤á¡¢µ¿Ìä¤ò¤Ë»×¤Ã¤¿¤·¤ã¤±¤Ê¤«¤Û¤¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÄ«¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¡£º£Äó½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¶ÐÂÕ¤Î½¤Àµ¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¾å»Ê¤Ï¡Öº£¡×¤È°ì¸À¤À¤±ÌµÉ½¾ð¤ÇÅú¤¨¤ë¡£
ÌÌÀÜ¤Ç¤Ï¡Ö»Ä¶ÈÂå¤Ï½Ð¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹»Ä¶È¤ÎËèÆü¤À¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¸Â³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¤ã¤±¤Ê¤«¤Û¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¾å»Ê¤ËÄ¾ÃÌÈ½¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
¢£°éµÙÃæ¤Ë¾å»Ê¤«¤é¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»äÍÑ¥¹¥Þ¥Û¤ËÏ¢Íí¤¬!?
°éµÙÃæ¤Î¤·¤ã¤±¤Ê¤«¤Û¤¤¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤Î¾å»Ê¤«¤é»äÊª¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ËLINE¤Ç
¡Ö½µ4Æü¤Ç¿ô»þ´Ö¤Û¤ÉÆ¯¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¯¡£¤·¤«¤â¡¢»äÊª¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÆ¯¤¤¤Æ²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤Ï°éµÙ¤Î»Ùµë¶â³Û¤«¤éº¹¤·°ú¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ä¡£¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤íËþºÜ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë°¢Á³¤È¤¹¤ë¤·¤ã¤±¤Ê¤«¤Û¤¤¤µ¤ó¡£
¤¹¤°¤Ë¡Ö¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÃÇ¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¾å»Ê¤«¤éÀâÆÀ¤ÎÏ¢Íí¤ÏÂ³¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
SNS¤ä¥Ö¥í¥°¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¤ã¤±¤Ê¤«¤Û¤¤¤µ¤ó¡£¾å»Ê¤«¤éLINE¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Íè¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÅö»þ¤ÏÂ©»Ò¤¬10¥«·î¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢ÊÝ°é±à¤âÍî¤Á¤ÆÉüµ¢¤ÎÆüÄø¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤º¢¤Ç¤·¤¿¡£¾å»Ê¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¡¢¡Ø½µ¤Ë4Æü¿ô»þ´Ö¤ò¼Â¼Á¥¿¥ÀÆ¯¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡©Éüµ¢¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤µ¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡Ä¡£¡Ø°éµÙÃæ¤Ï²Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¡¢À¤´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤·¤ã¤±¤Ê¤«¤Û¤¤¤µ¤ó¤Î¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¯2ºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£SNS¤ä¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¤Û¤«¤ÎºîÉÊ¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡ª
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤·¤ã¤±¤Ê¤«¤Û¤¤(@syake8989)