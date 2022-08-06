¿ÍÀ¸¤¬°¤¤Êý¸þ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔÎÑ¤¬¾·¤¯¡ÖÉÔ¹¬¤ÎÏ¢º¿¡×
É×¤¬ÉÔÎÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉÔÎÑÁê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¡¢¤É¤Á¤é¤âÂå½þ¤ÏÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÉÔÎÑ¤¬¾·¤¯¡ÖÉÔ¹¬¤ÎÏ¢º¿¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ã¿¦¤ò¼º¤¦
ÉÔÎÑÁê¼ê¤¬Æ±¤¸¿¦¾ì¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¿¦¤ò¼º¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ê¤é¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥«¥ó¤Î±Ô¤¤¿Í¤Ï¼ÒÆâ¤Ë¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·¤¯¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤¬µ¤ÉÕ¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¾å»Ê¤äÆ±Î½¤Ë¥Ð¥ì¤¿¤é¡¢ÅöÁ³²ñ¼Ò¤Ëµï¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿¦¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂà¿¦¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ã¼þ¤ê¤«¤é¤Î¿®ÍÑ¤ò¤Ê¤¯¤¹
ÉÔÎÑ¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÌÅª¤Ë¸«¤é¤ì¤ë»þÂå¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤¬¤È¤Ê¤ë¤ÈÌÓ·ù¤¤¤¹¤ë¿Í¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤â¤Î¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉÔÎÑ´Ø·¸¤ËÇº¤ó¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢µ¤·Ú¤ËÍ§¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¿®ÍÑ¤ò¼º¤¦¤É¤³¤í¤«¡¢±ï¤¹¤éÀÚ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ãº§´ü¤òÆ¨¤¹
½÷À¤Î¾ì¹ç¡¢ÉÔÎÑ¤ò¤¹¤ë¤Èµ¯¤³¤ëÉÔ¹¬¤Ê¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢º§´ü¤òÆ¨¤¹¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£´ûº§¼Ô¤ÎÃËÀ¤Ë¤Á¤ä¤Û¤ä¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÉÔÎÑ³¹Æ»¤Ë¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤òÉÔÎÑ¤ËÈñ¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¡£·ëº§¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÈ¿È¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÃËÀ¤È½Ð²ñ¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÃÂ¿³Û¤Î¤ª¶â¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¯²ÄÇ½À¤â
ÉÔÎÑ¤ò¤·¤ÆÁê¼ê¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤Ë¥Ð¥ì¤ì¤ÐÁÊ¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È°Ö¼ÕÎÁ¤òÀÁµá¤µ¤ì¡¢Â¿³Û¤Î¤ª¶â¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ûº§ÃËÀ¤Î¡ÖºÊ¤È¤ÏÊÌ¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¤ä¡ÖºÊ¤È¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÉÔÎÑ¤Î¾ïÅå¶ç¡£ÀäÂÐ¤Ë¿®ÍÑ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤â¤½¤â¤¢¤Ê¤¿¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¦ÃËÀ¤Ï¡¢¸åÀè¹Í¤¨¤º¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤òÇº¤Þ¤·¤¿¤ê¶ì¤·¤á¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¡£¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢ÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤è¤ê¤â¡¢À¿¼Â¤ÊÆÈ¿ÈÃËÀ¤È´Ø·¸¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£