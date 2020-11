おすすめのプチプラ乳液を知りたい!

プチプラ乳液を購入するとき、

安い乳液にはどんなものがあるのか?安いと効果が得られないのではないか?敏感肌でもつかえるプチプラ乳液はあるのか?

上記のような不安・悩みが出てきますよね。そこで今回は、編集部でセレクトしたおすすめのプチプラ乳液を20点ピックアップしました。

併せて、なぜその商品がおすすめなのか、実際の評判はどうなのかも紹介していきます。

プチプラ乳液のおすすめ20選

売れ筋のプチプラ乳液の中から、編集部がセレクトしたおすすめのアイテム20点を紹介。あなたにぴったりのプチプラ乳液を見つけましょう!

レーデボーテ(しっとりタイプ)

ブランド名ドルックス価格466円容量150ml おすすめポイント おすすめのポイント つけ心地が良く、肌に良くなじむしなやかな肌に導く レーデボーテ(しっとりタイプ)の評判

敏感肌でもつかいやすいです。十分な保湿力を実感できました。。

乾燥を防いでくれるため、肌荒れしにくくなりました。

肌ラボ 極潤 ヒアルロン乳液

ブランド名肌ラボ価格540円容量140ml おすすめポイント おすすめのポイント 4種類のヒアルロン酸配合で、肌に潤いを与える弱酸性で低刺激性、香料・着色料・鉱物油・アルコール不使用なので肌にやさしい 肌ラボ 極潤 ヒアルロン乳液の評判

肌にしっかりと潤いを与えてくれます。ベタベタしないのでつかいやすいです。

敏感肌ですがしみたりせず使用できます。肌によくなじむところも気に入っています。

乳液・敏感肌用・さっぱりタイプ(大容量) 400ml

ブランド名無印良品価格980円容量400ml おすすめポイント おすすめのポイント さっぱりとしたつけ心地で、潤いのある肌へと導く香料やアルコール不使用で、低刺激な乳液 乳液・敏感肌用・さっぱりタイプ(大容量) 400mlの評判

べたつかないのでメイク前にもつかいやすいです。

しみたりしないので敏感肌でもつかいやすいです。

エンリッチ 乳液 II しっとり

ブランド名ファンケル価格1,870円容量30ml おすすめポイント おすすめのポイント 高い保湿力で、肌をみずみずしくやわらかな状態に整えるコラーゲンの質にこだわって、ハリのある肌へと導く エンリッチ 乳液 II しっとりの評判

肌に潤いを与えてくれます。乾燥や肌荒れも防いでくれます。

夜使用すると翌朝の肌の調子が良い感じがします。濃厚ですが、べたつかないところも好きです。

乳液 しっとりタイプ

ブランド名ちふれ価格660円容量150ml おすすめポイント おすすめのポイント ヒアルロン酸やトレハロースなどの保湿成分が、しっとりとした肌へと導く肌の乾燥を防ぎ、なめらかでしなやかな肌に保つ 乳液 しっとりタイプの評判

価格は安いのですが、肌の乾燥や肌荒れをしっかりと防いでくれます。

肌を引き締めて整えてくれます。毛穴も目立ちにくくなった感じがします。

なめらか本舗 ハリつや乳液 N

ブランド名なめらか本舗価格924円容量150ml おすすめポイント おすすめのポイント みずみずしく、ハリ・ツヤのある肌へと導く保湿力の高い濃厚なテクスチャーが、弾力のある肌に整える なめらか本舗 ハリつや乳液 Nの評判

肌なじみが良く、ベタベタせずにつかえるので気に入っています。

乾燥が気になる時期でもしっかり肌に潤いを与えてくれます。

モイストチャージ ミルク

ブランド名ミノン価格1,915円容量100g おすすめポイント おすすめのポイント 伸びが良く、スッと肌になじんで潤いを閉じ込める乾燥でごわついた角質層へ浸透し、なめらかな柔肌に仕上る モイストチャージ ミルクの評判

肌なじみが良く、乾燥した肌に潤いを与えてくれます。つかい続けるうちに乾燥や肌荒れが気にならなくなってきました。

少し固めのテクスチャーですが、伸びが良くべたつかないためつかいやすいです。プッシュ式でつける量が調整できるところも気に入っています。

酒屋のスキル 乳液

ブランド名高清水価格1,320円容量150ml おすすめポイント おすすめのポイント 高清水の純米酒が、肌に潤いを与えるヨーロッパキイチゴ種子油配合で、ツヤのある整った肌へと導く 酒屋のスキル 乳液の評判

かなりしっとりするのに伸びが良く肌にたっぷりと潤いを与えてくれます。つかった翌日の化粧ノリも良い感じがします。

お酒くさい感じもなく、つかいやすいです。

菊正宗 日本酒の乳液 380ml

ブランド名菊正宗価格730円容量380ml おすすめポイント おすすめのポイント 保湿効果のあるグルタミン酸やアルギニンが、乾燥部分になじんで肌荒れを防ぐコメ発酵液配合で、肌に潤いを与えてなめらかな肌へと導く 菊正宗 日本酒の乳液 380mlの評判

この乳液をつかうと肌がしっとり潤うので、肌の乾燥も以前より気にならなくなってきました。

つけても肌にしみることなくたっぷりと潤いを与えてくれるため、敏感肌でもつかいやすいです。日本酒の香りがするのですが、慣れると気になりません。

バランシング おしろいミルク

ブランド名エリクシール価格1,684円容量35g おすすめポイント おすすめのポイント スキンバランス処方で肌内部の水分量と油分量を調整し、肌の調子を整える毛穴やくすみをカバーして肌になめらかさを与える バランシング おしろいミルクの評判

乾燥肌ですが、つけると肌がしっとり潤います。つけ心地はサラサラとして肌につけやすいです。

肌に潤いを与えてくれます。下地効果もあるので、化粧下地としてつかうときはメイク時間を短縮できます。

イハダ 薬用エマルジョン

ブランド名イハダ価格1,803円容量135ml おすすめポイント おすすめのポイント 肌荒れや乾燥に効果的な、高精製ワセリンなどの有効成分配合肌を保湿して、やわらかく健やかな肌へと導く イハダ 薬用エマルジョンの評判

乾燥する時期に肌荒れを繰り返していましたが、この乳液をつかうと乾燥を防いで肌をしっかり整えてくれます。

サラサラしていてべたつかないのでつかいやすいです。

ニベアクリーム [大缶]

ブランド名ニベア価格176円容量169g おすすめポイント おすすめのポイント 健康でしっとりした素肌を保つスキンケアクリーム肌に潤いを与えるスクワラン、ホホバオイル配合 ニベアクリーム [大缶]の評判

夜使用して寝ても翌朝の乾燥はとくに気になりません。大容量でたっぷりつかえるため全身につかっています。

値段が安いため、気軽に使用することができます。べたつかずすぐに洋服を着れるところも気に入っています。

東急ハンズオリジナル muqna(ムクナ) 乳液 しっとり 50mL

ブランド名東急ハンズ価格1,190円容量50ml おすすめポイント おすすめのポイント 保湿効果のあるセラミドEOP、ヒアルロン酸Na、水溶性プロテオグリカンなどの成分が配合されている乾燥でごわついた角質をやわらかくする 東急ハンズオリジナル muqna(ムクナ) 乳液 しっとり 50mLの評判

べたべたしないので朝のメイク前にもつかいやすいです。

肌の乾燥を防いでくれます。冬場は顔だけに限らず、乾燥が気になる部分にもつかっています。

純米乳液 しっとり乳液

ブランド名美人ぬか価格582円容量130ml おすすめポイント おすすめのポイント 米ぬかセラミドが肌内部の水分を保ち、乾燥や紫外線から肌を守る美肌成分であるビタミンB・ビタミンE・ミネラルが乾燥に負けない潤いのある肌へと導く 純米乳液 しっとり乳液の評判

つかい続けるうちに肌がガサガサすることが減り、以前よりも肌荒れが気にならなくなりました。

肌が乾燥しファンデーションを塗るのも大変な時期にこちらを購入。つかい続けるうちに肌が潤って化粧もしやすくなってきた感じがします。

キュレル 潤浸保湿 乳液 【医薬部外品】

ブランド名キュレル価格1,980円容量120ml おすすめポイント おすすめのポイント ユーカリエキスやセラミド機能成分などの保湿成分が、肌の角質層に届いて肌に潤いを与える消炎剤配合で、肌荒れを予防し健やかな肌へと導く キュレル 潤浸保湿 乳液 【医薬部外品】の評判

サラサラとしたテクスチャーなので、化粧をする前でもつかいやすいです。ボトルが手押しポンプ式になっているのも衛生的で良いと思います。

肌にしっかり潤いを与えてくれるので乾燥からのかゆみを防いでくれます。少量で伸びも良いので1本を長くつかえます。

ホワイトアップ エマルジョン 保湿・美白乳液 (2) しっとり 130mL 【医薬部外品】

ブランド名アクアレーベル価格1,799円容量130ml おすすめポイント おすすめのポイント トラネキサム酸などの美白成分が、メラニンの生成を抑制パールシェルエキス配合で、くすみのないワントーン明るい肌へと導く ホワイトアップ エマルジョン 保湿・美白乳液 (2) しっとり 130mL 【医薬部外品】の評判

伸びも良く、塗った後もべたつかず、つけやすいのでとても気に入っています。

塗った直後は表面がしっとりして、すぐにサラサラとした肌触りになります。潤って肌にハリを与えてくれている感じがします。

ズボラボ 休日用乳液 UV

ブランド名ズボラボ価格1,004円容量60g おすすめポイント おすすめのポイント 保湿効果、日焼け止め効果のある乳液肌色補正効果もあり、化粧下地としても使用可能 ズボラボ 休日用乳液 UVの評判

とにかく軽いつけ心地でつかいやすい。色のついた乳液です。近所へちょっとした外出をするときはファンデーションがわりにつかっています。

肌の乾燥を防いでくれます。肌補正効果もあるのでメイクする前の下地としてもつかっています。

キソ ハイドロクリームPHQ-5 20g

ブランド名キソ価格ただいま調査中です容量30g おすすめポイント おすすめのポイント 美白効果の高いハイドロキノン配合で、メラニンの生成を抑制 キソ ハイドロクリームPHQ-5 20gの評判

チューブタイプになっているので、気になる部分に塗りやすいです。

つかうにつれて乾燥によってくすんで見える肌が明るい印象になってきた感じがします。

アクアフォースホワイトモイスチャー ボトル入り M(しっとりタイプ) 50g

ブランド名オルビス価格2,200円容量50g おすすめポイント おすすめのポイント 美白効果のある持続性ビタミンC誘導体配合メラニンの生成を抑制し、透明感のある肌へと導く アクアフォースホワイトモイスチャー ボトル入り M(しっとりタイプ) 50gの評判

肌にしっかり潤いを与えてくれるため、乾燥が気にならなくなってきました。

さっぱりとしたつかい心地なので化粧前にもつかいやすいです。

ディープモイスチャー ミルク( とてもしっとり)

ブランド名エビータ価格1,310円容量130ml おすすめポイント おすすめのポイント 植物由来の成分を組み合わせた成分が肌内部にまで浸透し、肌にハリ・ツヤを与えるナチュラルローズの香り ディープモイスチャー ミルク( とてもしっとり)の評判

べたつきがなくつかい心地が良いです。香りも気に入っています。

使用すると肌がしっとり潤います。

まとめ

この記事では、編集部でセレクトしたプチプラ乳液の20点を紹介してきました。自分の悩みを解消できるか、予算に合うかを考慮し、自分にぴったりなプチプラ乳液を選びましょう。

※商品の価格はAmazonもしくはAmazonマーケットプレイスの価格を記載しています。

※商品名・ブランド名・おすすめポイントは公式ページを参照しています。

※この記事はMEライティングチームが提供しています。

※美白(ホワイトニング)とはメラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ効果のことです。

※文中で紹介した各商品の評判は、一般ユーザーから寄せられた声を編集して記載しています。

※この記事は2020年8月29日の情報をもとに執筆しています。商品の情報は変更になる場合があります。

※商品名・ブランド名・おすすめポイントは公式ページを参照しています。



