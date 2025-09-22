ÃËÀ¤¬¡Ö½÷¿´¤Ã¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦½Ö´Ö£¸¥Ñ¥¿¡¼¥ó
½÷ÀÆÃÍ¤Î´¶³Ð¤Ë¤è¤ë¸ÀÆ°¤¬¡¢¤È¤¤ËÃËÀ¤òº¤¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ê¤Þ¤¹¡£½÷À¤È¤·¤Æ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¿´¤ÎÆ°¤¤Ç¤â¡¢ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÍý²ò¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¦¡¦¡¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢½÷¿´¤Ë¤È¤Þ¤É¤¦ÃËÀ¿´Íý¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡ÖÃËÀ¤¬¡Ø½÷¿´¤Ã¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¦½Ö´Ö£¸¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¿©¸å¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ê¤É¡¢¡ÈÊÌÊ¢¡É¤ÎÂ¸ºß¤ò³À´Ö¸«¤¿¤È¤¡£
¤´ÈÓ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤À¤±¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¤Î´¶³Ð¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÃËÀ¤¬¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò´«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤Ê½÷¿´¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤ÇÅÜ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Ûº¹ÊÌ¤ò·ù¤¦¤Î¤Ë¡¢µÕ¤Ë½÷¤È¤·¤Æ°·¤ï¤Ê¤¤¤È¥¥ì¤ë¤È¤¡£
¡ÖÎÁÍý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤½÷¤Ï¥À¥á¤À¤è¤Í¡×¤È½÷Àº¹ÊÌ¤Ã¤Ý¤¤È¯¸À¤ËÌÜ¤¯¤¸¤é¤ò¤¿¤Æ¤ë¤¯¤»¤Ë¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÅÜ¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£½÷À¤¬Ë¾¤à¤è¤¦¤Êº¹ÊÌ¤È¶èÊÌ¤ÎÀþ°ú¤¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ë¤ÏÍý²ò¤·¤Ë¤¯¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÀÆ°¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢°µ¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç´²Âç¤Ê¿´¤Çµö¤·¤Æ¤¢¤²¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡ÛÂ¾¤ÎÃË¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¼»ÅÊ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·×»»¹â¤¤¹ÔÆ°¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¡£
Îø°¦¤Ç¶î¤±°ú¤¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤ä¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤âÃËÀ¤òÌÇÆþ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨Îø°¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤¤Ê¤ê½÷À¤Ë¶î¤±°ú¤¤ò¤µ¤ì¤ë¤ÈÃËÀ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤ï¤«¤é¤º¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡È¥Ä¥ó¥Ç¥ì¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¥ã¥é¤ÎÇ»¤¤½÷¤ò¡È±é¤¸¤ë¡É¤Î¤Ï¹µ¤¨¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡ÛÂçÀÎ¤Î¥±¥ó¥«¤Î¸¶°ø¤ò»ý¤Á¤À¤¹¤Ê¤É¡¢¼¹Ç°¿¼¤µ¤ò¸«¤¿¤È¤¡£
²áµî¤Î¥±¥ó¥«¤Î¸¶°ø¤ò¾ø¤·ÊÖ¤¹¤³¤È¤âÃËÀ¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤Å¤é¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö»ä¤Î¥×¥ê¥ó¤ò¾¡¼ê¤Ë¿©¤Ù¤¿¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥±¥ó¥«¤Ë¡¢²áµî¤ÎÉâµ¤¤ÎÏÃ¤ò»ý¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÃËÀ¤â¥¦¥ó¥¶¥ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤ÎÏÃ¤ò¾ø¤·¤«¤¨¤¹¤³¤È¤Ï¹µ¤¨¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÎÌäÂêÅÀ¤ËµÄÏÀ¤ò¹Ê¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¥¬¡¼¥ë¥º¥È¡¼¥¯¤ÎÌ¾¤Î²¼¤Ë¡¢¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡£
Î¢É½¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë²ñÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡¢½÷ÀÉÔ¿®¤Ë´Ù¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£½÷ÀÆ±»Î¤Î²ñÏÃ¤òÅð¤ßÊ¹¤¤¹¤ëÃËÀ¤¬°¤¤¤È¸À¤¨¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÎÉ¤«¤é¤Ì±½¤òÎ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÖÍç¡¹¤Ê¥¬¡¼¥ë¥º¥È¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë¤È¤¤ÏÍ§Ã£¤Î²È¤Ë½¸¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢Â¾¿Í¤ËÊ¹¤«¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡ÖÍ¥¤·¤µ¡×¤È¡Ö¶¯°ú¤µ¡×¤Ê¤É¡¢È¿ÂÐ¤ÎÁÇ¼Á¤òÅÔ¹çÎÉ¤¯µá¤á¤Æ¤¯¤ë¤È¤¡£
µ¤¤Þ¤°¤ì¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦½÷À¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¡ª¡×¤ÈÅÜ¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¼¡¤ÎÆü¤Ë¡Ö´Å¤ä¤«¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢µ¤Ê¬¼¡Âè¤ÇÈ¯¸À¤ÎÆâÍÆ¤¬¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤À¤È¡¢ÃËÀ¤«¤é°·¤¤¤Å¤é¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬²¿ÅÙ¤âÂ³¤¯¤È¤ª´ê¤¤¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤Ï°ì´ÓÀ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¡ÖÂÀ¤Ã¤¿¡×¡¢¡Ö¥Ë¥¥Ó¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Çµ¡·ù¤¬°¤¤¤È¤¡£
ÂÎÄ´¤Ë¤è¤Ã¤Æ½÷À¤Îµ¡·ù¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÃËÀ¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Íý²ò¤Ï¤Ç¤¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÊ¢ÄË¤Ê¤É¤Ïµ¤¸¯¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤â¡¢£±¥¥íÂÀ¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¾¡¼ê¤ËÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤â¡Ö¤¿¤À¤ÎÈ¬¤ÄÅö¤¿¤ê¡×¤À¤È»×¤¦ÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê½÷À¤Î¿´¾ð¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö»ä¤È»Å»ö¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬Âç»ö¡©¡×¤È¡¢ÉÔ¾òÍý¤Ê¼ÁÌä¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¡£
½÷À¤¬È¯¤¹¤ë¼ÁÌä¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¡¢Ê¹¤¯¤Ê¡ª¡×¤ÈÃËÀ¤¬ÊÖ»ö¤Ëº¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢ÄêÈÖ¤Î¡Ö»ä¤È»Å»ö¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬Âç»ö¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ÏÅú¤¨¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤«Íý²ò¤Ë¶ì¤·¤àÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼ä¤·¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï»Å»ö¤è¤ê»ä¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤è¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°Ê¾å¤ÎÃæ¤ËÃËÀ¤ÎÁ°¤Ç¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¸ÀÆ°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¤â¤·¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢°·¤¤¤Ë¤¯¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¾¯¤·Ãí°Õ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê½Ö´Ö¤ËÃËÀ¤Ï¡Ö½÷¿´¤Ã¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÀõ¸¶¡¡Áï¡Ë
¡Ú£±¡Û¿©¸å¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ê¤É¡¢¡ÈÊÌÊ¢¡É¤ÎÂ¸ºß¤ò³À´Ö¸«¤¿¤È¤¡£
¤´ÈÓ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤À¤±¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¤Î´¶³Ð¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÃËÀ¤¬¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò´«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤Ê½÷¿´¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤ÇÅÜ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÎÁÍý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤½÷¤Ï¥À¥á¤À¤è¤Í¡×¤È½÷Àº¹ÊÌ¤Ã¤Ý¤¤È¯¸À¤ËÌÜ¤¯¤¸¤é¤ò¤¿¤Æ¤ë¤¯¤»¤Ë¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÅÜ¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£½÷À¤¬Ë¾¤à¤è¤¦¤Êº¹ÊÌ¤È¶èÊÌ¤ÎÀþ°ú¤¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ë¤ÏÍý²ò¤·¤Ë¤¯¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÀÆ°¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢°µ¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç´²Âç¤Ê¿´¤Çµö¤·¤Æ¤¢¤²¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡ÛÂ¾¤ÎÃË¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¼»ÅÊ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·×»»¹â¤¤¹ÔÆ°¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¡£
Îø°¦¤Ç¶î¤±°ú¤¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤ä¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤âÃËÀ¤òÌÇÆþ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨Îø°¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤¤Ê¤ê½÷À¤Ë¶î¤±°ú¤¤ò¤µ¤ì¤ë¤ÈÃËÀ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤ï¤«¤é¤º¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡È¥Ä¥ó¥Ç¥ì¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¥ã¥é¤ÎÇ»¤¤½÷¤ò¡È±é¤¸¤ë¡É¤Î¤Ï¹µ¤¨¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡ÛÂçÀÎ¤Î¥±¥ó¥«¤Î¸¶°ø¤ò»ý¤Á¤À¤¹¤Ê¤É¡¢¼¹Ç°¿¼¤µ¤ò¸«¤¿¤È¤¡£
²áµî¤Î¥±¥ó¥«¤Î¸¶°ø¤ò¾ø¤·ÊÖ¤¹¤³¤È¤âÃËÀ¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤Å¤é¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö»ä¤Î¥×¥ê¥ó¤ò¾¡¼ê¤Ë¿©¤Ù¤¿¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥±¥ó¥«¤Ë¡¢²áµî¤ÎÉâµ¤¤ÎÏÃ¤ò»ý¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÃËÀ¤â¥¦¥ó¥¶¥ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤ÎÏÃ¤ò¾ø¤·¤«¤¨¤¹¤³¤È¤Ï¹µ¤¨¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÎÌäÂêÅÀ¤ËµÄÏÀ¤ò¹Ê¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¥¬¡¼¥ë¥º¥È¡¼¥¯¤ÎÌ¾¤Î²¼¤Ë¡¢¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡£
Î¢É½¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë²ñÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡¢½÷ÀÉÔ¿®¤Ë´Ù¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£½÷ÀÆ±»Î¤Î²ñÏÃ¤òÅð¤ßÊ¹¤¤¹¤ëÃËÀ¤¬°¤¤¤È¸À¤¨¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÎÉ¤«¤é¤Ì±½¤òÎ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÖÍç¡¹¤Ê¥¬¡¼¥ë¥º¥È¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë¤È¤¤ÏÍ§Ã£¤Î²È¤Ë½¸¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢Â¾¿Í¤ËÊ¹¤«¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡ÖÍ¥¤·¤µ¡×¤È¡Ö¶¯°ú¤µ¡×¤Ê¤É¡¢È¿ÂÐ¤ÎÁÇ¼Á¤òÅÔ¹çÎÉ¤¯µá¤á¤Æ¤¯¤ë¤È¤¡£
µ¤¤Þ¤°¤ì¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦½÷À¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¡ª¡×¤ÈÅÜ¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¼¡¤ÎÆü¤Ë¡Ö´Å¤ä¤«¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢µ¤Ê¬¼¡Âè¤ÇÈ¯¸À¤ÎÆâÍÆ¤¬¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤À¤È¡¢ÃËÀ¤«¤é°·¤¤¤Å¤é¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬²¿ÅÙ¤âÂ³¤¯¤È¤ª´ê¤¤¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤Ï°ì´ÓÀ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¡ÖÂÀ¤Ã¤¿¡×¡¢¡Ö¥Ë¥¥Ó¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Çµ¡·ù¤¬°¤¤¤È¤¡£
ÂÎÄ´¤Ë¤è¤Ã¤Æ½÷À¤Îµ¡·ù¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÃËÀ¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Íý²ò¤Ï¤Ç¤¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÊ¢ÄË¤Ê¤É¤Ïµ¤¸¯¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤â¡¢£±¥¥íÂÀ¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¾¡¼ê¤ËÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤â¡Ö¤¿¤À¤ÎÈ¬¤ÄÅö¤¿¤ê¡×¤À¤È»×¤¦ÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê½÷À¤Î¿´¾ð¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö»ä¤È»Å»ö¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬Âç»ö¡©¡×¤È¡¢ÉÔ¾òÍý¤Ê¼ÁÌä¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¡£
½÷À¤¬È¯¤¹¤ë¼ÁÌä¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¡¢Ê¹¤¯¤Ê¡ª¡×¤ÈÃËÀ¤¬ÊÖ»ö¤Ëº¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢ÄêÈÖ¤Î¡Ö»ä¤È»Å»ö¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬Âç»ö¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ÏÅú¤¨¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤«Íý²ò¤Ë¶ì¤·¤àÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼ä¤·¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï»Å»ö¤è¤ê»ä¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤è¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°Ê¾å¤ÎÃæ¤ËÃËÀ¤ÎÁ°¤Ç¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¸ÀÆ°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¤â¤·¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢°·¤¤¤Ë¤¯¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¾¯¤·Ãí°Õ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê½Ö´Ö¤ËÃËÀ¤Ï¡Ö½÷¿´¤Ã¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÀõ¸¶¡¡Áï¡Ë