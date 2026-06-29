対人面が波乱な週。また仕事は野心モードが強まり味方に反感を持たれる恐れも。シビアな言い方を避け、地味な作業も淡々とこなすスタンスが開運アクション。また金運はプチ太っ腹な使い方が財運アップに。恋愛は落ち着いたタイプに好かれそう。復活愛の暗示もあります。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年下半期占い」公開中です!!2026年7月〜12月のあなたの運勢はいかに!?>>下半期占いはこちら