福井県坂井市に位置する「芝政ワールド」は、広大な敷地を誇る人気のテーマパーク。特に夏にオープンするリゾートプールは日本最大級の規模を誇り、世界最長・最大落差でギネスに認定された浮き輪スライダー「トリプルザウルス」をはじめ、最長180メートルの「アドベンチャースライダー」や「流れるプール」など、スリル満点のアトラクションが勢ぞろいしている。【写真】子どもが大興奮すること間違いなし！「大江戸温泉物語Premi