福井県坂井市に位置する「芝政ワールド」は、広大な敷地を誇る人気のテーマパーク。特に夏にオープンするリゾートプールは日本最大級の規模を誇り、世界最長・最大落差でギネスに認定された浮き輪スライダー「トリプルザウルス」をはじめ、最長180メートルの「アドベンチャースライダー」や「流れるプール」など、スリル満点のアトラクションが勢ぞろいしている。

【写真】子どもが大興奮すること間違いなし！「大江戸温泉物語Premium 青雲閣」の恐竜の世界に迷い込んだような大迫力のコンセプトルーム

日本最大級のリゾートプール「芝政ワールド」。圧倒的なスケールの水上アトラクションが勢ぞろい


さらに、日本海を一望できる波の出るプール「カリビアンビーチ」や、水深が浅く小さな子どものプールデビューにもぴったりな「キッズプール」も完備。本プランに付いているチケットはプールだけでなく、国内最大級の恐竜アトラクション「恐竜の森」や、天候を気にせず遊べる巨大屋内遊び場「キッズパラダイス」など、多くのアトラクションも利用可能だ。大人から子どもまで、1日中飽きることなく多彩な過ごし方が楽しめる。

子どものプールデビューにもおすすめ！水深が浅く安心して遊べるキッズプール。すぐ目の前には大迫力のスライダーがそびえ立ち、臨場感も抜群


■スムーズな入場がうれしい、2種類の選べるお得なプラン

全国に温泉ホテルやテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社が今回、“芝政ワールドをもっと楽しむ”夏季限定プランとして用意したのが、旅のスタイルに合わせて選べる2つのコース。

スーパーパスポート付プラン：1日思いっきり遊び尽くせる定番プラン(※一部パスポート対象外のアトラクションあり)

2dayパスポート付プラン：2日間にわたってアトラクションやプールを満喫できる欲張りプラン

いずれのプランも、往復のチケット代とホテルでの夕朝食(バイキング)が含まれたお得な内容だ。さらにうれしい特典として、シニア(65歳以上)の旅行者には、芝政ワールド内で使用できる便利な金券がプレゼントされる。

また、チケット(パスポート引換券)はチェックイン時に配布されるため、当日の入場もスムーズ。もし「チェックインの前に直接、芝政ワールドへ遊びに行きたい」という場合でも、事前にチケットを郵送してもらえるため、無駄のないスケジュールを組むことができる。

■思い切り遊んだあとは、個性豊かな温泉宿でゆったり

芝政ワールドから、本プランの対象となる各温泉ホテル・宿までは、車で約7分のところから、最大でも約50分ほどの距離とアクセスも抜群。

対象施設には、大江戸温泉物語グループ最大規模のサウナ専用エリアを持つ宿や、大型の立体遊具が魅力のキッズパークを備えた宿、さらにはコンセプトルームとして「恐竜ルーム」を完備した「大江戸温泉物語Premium 青雲閣」など、個性豊かな宿をラインナップしている。

【写真】子どもが大興奮すること間違いなし！「大江戸温泉物語Premium 青雲閣」の恐竜の世界に迷い込んだような大迫力のコンセプトルーム


「あわづグランドホテル」に完備された、大型の立体遊具やクッションブロックで思いきり体を動かせる充実のキッズパーク


昼は太陽の下でプールやアトラクションを全力で楽しみ、夜は心地よい名湯と豪華なバイキングで贅沢に癒やされる。そんな特別な夏の思い出作りに、このお得なプランを活用してみてはいかがだろうか。

【プラン概要】

販売期間：2026年6月8日(月)〜9月27日(日)

宿泊期間：2026年7月4日(土)〜9月27日(日)

プラン内容：芝政ワールドの「スーパーパスポート」または「2dayパスポート」＋対象施設での1泊夕朝食(バイキング)

対象施設例：大江戸温泉物語Premium 青雲閣(車で約10分)、大江戸温泉物語 あわら(車で約7分)、大江戸温泉物語Premium 山下家(車で約35分)ほか、北陸エリア計10施設

※プラン詳細や宿泊料金は各施設、宿泊日、部屋タイプなどにより異なるため、詳細は公式サイトをご確認ください。

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