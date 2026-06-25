夏休みはプール＆温泉へ！日本最大級のリゾートプール「芝政ワールド」のチケット付きお得な宿泊プランが販売開始
福井県坂井市に位置する「芝政ワールド」は、広大な敷地を誇る人気のテーマパーク。特に夏にオープンするリゾートプールは日本最大級の規模を誇り、世界最長・最大落差でギネスに認定された浮き輪スライダー「トリプルザウルス」をはじめ、最長180メートルの「アドベンチャースライダー」や「流れるプール」など、スリル満点のアトラクションが勢ぞろいしている。
【写真】子どもが大興奮すること間違いなし！「大江戸温泉物語Premium 青雲閣」の恐竜の世界に迷い込んだような大迫力のコンセプトルーム
さらに、日本海を一望できる波の出るプール「カリビアンビーチ」や、水深が浅く小さな子どものプールデビューにもぴったりな「キッズプール」も完備。本プランに付いているチケットはプールだけでなく、国内最大級の恐竜アトラクション「恐竜の森」や、天候を気にせず遊べる巨大屋内遊び場「キッズパラダイス」など、多くのアトラクションも利用可能だ。大人から子どもまで、1日中飽きることなく多彩な過ごし方が楽しめる。
■スムーズな入場がうれしい、2種類の選べるお得なプラン
全国に温泉ホテルやテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社が今回、“芝政ワールドをもっと楽しむ”夏季限定プランとして用意したのが、旅のスタイルに合わせて選べる2つのコース。
スーパーパスポート付プラン：1日思いっきり遊び尽くせる定番プラン(※一部パスポート対象外のアトラクションあり)
2dayパスポート付プラン：2日間にわたってアトラクションやプールを満喫できる欲張りプラン
いずれのプランも、往復のチケット代とホテルでの夕朝食(バイキング)が含まれたお得な内容だ。さらにうれしい特典として、シニア(65歳以上)の旅行者には、芝政ワールド内で使用できる便利な金券がプレゼントされる。
また、チケット(パスポート引換券)はチェックイン時に配布されるため、当日の入場もスムーズ。もし「チェックインの前に直接、芝政ワールドへ遊びに行きたい」という場合でも、事前にチケットを郵送してもらえるため、無駄のないスケジュールを組むことができる。
■思い切り遊んだあとは、個性豊かな温泉宿でゆったり
芝政ワールドから、本プランの対象となる各温泉ホテル・宿までは、車で約7分のところから、最大でも約50分ほどの距離とアクセスも抜群。
対象施設には、大江戸温泉物語グループ最大規模のサウナ専用エリアを持つ宿や、大型の立体遊具が魅力のキッズパークを備えた宿、さらにはコンセプトルームとして「恐竜ルーム」を完備した「大江戸温泉物語Premium 青雲閣」など、個性豊かな宿をラインナップしている。
昼は太陽の下でプールやアトラクションを全力で楽しみ、夜は心地よい名湯と豪華なバイキングで贅沢に癒やされる。そんな特別な夏の思い出作りに、このお得なプランを活用してみてはいかがだろうか。
【プラン概要】
販売期間：2026年6月8日(月)〜9月27日(日)
宿泊期間：2026年7月4日(土)〜9月27日(日)
プラン内容：芝政ワールドの「スーパーパスポート」または「2dayパスポート」＋対象施設での1泊夕朝食(バイキング)
対象施設例：大江戸温泉物語Premium 青雲閣(車で約10分)、大江戸温泉物語 あわら(車で約7分)、大江戸温泉物語Premium 山下家(車で約35分)ほか、北陸エリア計10施設
※プラン詳細や宿泊料金は各施設、宿泊日、部屋タイプなどにより異なるため、詳細は公式サイトをご確認ください。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】子どもが大興奮すること間違いなし！「大江戸温泉物語Premium 青雲閣」の恐竜の世界に迷い込んだような大迫力のコンセプトルーム
■スムーズな入場がうれしい、2種類の選べるお得なプラン
全国に温泉ホテルやテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社が今回、“芝政ワールドをもっと楽しむ”夏季限定プランとして用意したのが、旅のスタイルに合わせて選べる2つのコース。
スーパーパスポート付プラン：1日思いっきり遊び尽くせる定番プラン(※一部パスポート対象外のアトラクションあり)
2dayパスポート付プラン：2日間にわたってアトラクションやプールを満喫できる欲張りプラン
いずれのプランも、往復のチケット代とホテルでの夕朝食(バイキング)が含まれたお得な内容だ。さらにうれしい特典として、シニア(65歳以上)の旅行者には、芝政ワールド内で使用できる便利な金券がプレゼントされる。
また、チケット(パスポート引換券)はチェックイン時に配布されるため、当日の入場もスムーズ。もし「チェックインの前に直接、芝政ワールドへ遊びに行きたい」という場合でも、事前にチケットを郵送してもらえるため、無駄のないスケジュールを組むことができる。
■思い切り遊んだあとは、個性豊かな温泉宿でゆったり
芝政ワールドから、本プランの対象となる各温泉ホテル・宿までは、車で約7分のところから、最大でも約50分ほどの距離とアクセスも抜群。
対象施設には、大江戸温泉物語グループ最大規模のサウナ専用エリアを持つ宿や、大型の立体遊具が魅力のキッズパークを備えた宿、さらにはコンセプトルームとして「恐竜ルーム」を完備した「大江戸温泉物語Premium 青雲閣」など、個性豊かな宿をラインナップしている。
昼は太陽の下でプールやアトラクションを全力で楽しみ、夜は心地よい名湯と豪華なバイキングで贅沢に癒やされる。そんな特別な夏の思い出作りに、このお得なプランを活用してみてはいかがだろうか。
【プラン概要】
販売期間：2026年6月8日(月)〜9月27日(日)
宿泊期間：2026年7月4日(土)〜9月27日(日)
プラン内容：芝政ワールドの「スーパーパスポート」または「2dayパスポート」＋対象施設での1泊夕朝食(バイキング)
対象施設例：大江戸温泉物語Premium 青雲閣(車で約10分)、大江戸温泉物語 あわら(車で約7分)、大江戸温泉物語Premium 山下家(車で約35分)ほか、北陸エリア計10施設
※プラン詳細や宿泊料金は各施設、宿泊日、部屋タイプなどにより異なるため、詳細は公式サイトをご確認ください。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。