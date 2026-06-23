全国約2000局の郵便局と「郵便局のネットショップ」では、2026年6月26日(金)から郵便局限定の「水森亜土」グッズの展開をスタートする。亜土ちゃんのレトロで可憐な世界観に魅了されているすべての世代におすすめしたい、全4アイテムのラインナップを紹介しよう！【写真】郵便局限定発売の水森亜土ちゃんグッズを見る全国約2000局の郵便局と「郵便局のネットショップ」で、水森亜土ちゃんグッズが買える！水森亜土ポケットが2つ付