組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！カーゴパンツやチノパンツなど軽快で動きやすいワークパンツ。しなやかな素材を選べば、メンズっぽさが抜けてセンシュアルに装える１本をレコメンド。【POINT】くたっとした風合いを選び、ミリタリーパンツの無骨さをセーブ。すそがしぼられていないすとんとした形がエレガントな雰囲気を助長。センターシーム