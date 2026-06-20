転職編【漫画】本編を読むブラックな職場を退職し、ホワイトな企業を求めて転職活動を始めたじょんさん。行きたい会社には採用されず、微妙にひっかかる会社の内定を断っていると、231社もの会社を受けていることに気づいた!?転職活動の大変さを描いた、じょん(@John25uru)さんのエッセイ漫画「転職編」を紹介するとともに、再就職の秘訣など話を聞く。■ホワイト企業にたどり着くまでの長い道のり【元社畜、転職する】つぎのしご