【実録】ブラック企業を辞めたはいいが転職先が決まらない！231社の面接を受けて気づいたこと【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ブラックな職場を退職し、ホワイトな企業を求めて転職活動を始めたじょんさん。行きたい会社には採用されず、微妙にひっかかる会社の内定を断っていると、231社もの会社を受けていることに気づいた!?転職活動の大変さを描いた、じょん(@John25uru)さんのエッセイ漫画「転職編」を紹介するとともに、再就職の秘訣など話を聞く。
■ホワイト企業にたどり着くまでの長い道のり
ブラック企業での過酷な働き方に限界を感じ、4年間勤めた会社を退職した作者のじょんさん。次こそは無理なく働ける環境を求め、「休日がしっかり取れて、残業の少ない職場」を軸に転職活動を始めた。ところが、その道のりは想像以上に険しかった。応募しても応募しても不採用が続き、気づけばその数は231社以上。思うように結果が出ない日々のなかで、じょんさんはさまざまな企業や職種と出会うことになる。
驚いたのは、ある企業の最終面接での出来事。「御社で働くうえで大切なことは何でしょうか？」と質問したところ、返ってきたのは「逆になんだと思いますか？」というまさかの質問返しだった。「主体性でしょうか？」と答えると、「それも大事ですね。あとは、おちゃめさかな？」という予想外の回答が返ってきたという。
この経験を経て、じょんさんがたどり着いた答えは少し意外なものだった。「絶対に受かりたい」と力が入りすぎた企業ほど不採用が続き、反対に「まずは話を聞いてみよう」くらいの気持ちで受けた企業から内定をもらえたという。
現在は無事にホワイト企業へ転職したじょんさん。転職時のポイントは、「自己理解をして『自分がやりたいことや得意なこと、価値観は何かを知ること』がまず重要だと思います」と語る。転職に悩んだ経験がある人なら思わず共感してしまう、リアルな就職・転職体験が詰まった本作「転職編」の続きが気になる人は、ぜひ読んで欲しい。
取材協力：じょん(@John25uru)
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