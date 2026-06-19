「スタッフが理不尽なクレームを言われた上にカメラを向けられて泣いた」という報告を聞いた上司だが、その反応は鈍い。【漫画】写真をアップされても被害がなければ我慢すべきなの？販売員として働く中で体験した出来事や接客現場のリアルを漫画にして発信しているタジマオオカ(@pu92yu)さん。なかでも、理不尽な要求や暴言などのカスタマーハラスメントを描いた作品は大きな反響を呼んでいる。今回は連載「お客様は神様ですか？