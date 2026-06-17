ロッテが、2026年6月17日(水)から9月23日(祝)までの約3カ月間、東京・中目黒に、テイクアウト専門カフェ「my雪見だいふく」をオープン！今年、誕生45周年を迎えた「雪見だいふく」を“648通り”にカスタマイズしてオーダーできる特別な場所となっている。(※事前予約用URLより要予約)【写真】「雪見だいふく」を“648通り”にカスタマイズしてオーダー！「ジューシー苺」、「あじわいバナナミルク」など、アイスはここでしか食べら