ファミリーマートの全国約約1万6400店にて2026年6月16日(火)より、紅茶が華やかに香る「アフタヌーンティー」フェアが開催される。「Afternoon Tea」監修のもと開発した全28商品がフェアに登場。ファミリーマートコラボ史上最大の規模感で、紅茶のスイーツやドリンクが楽しめる。【画像】アールグレイのシュークリームや琥珀糖、コラボ史上初のアルコールサワーも含む全28種のラインナップアールグレイのシュークリームや琥珀糖、