来週（2026年6月15日〜6月21日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年6月8日〜6月14日｜総合運＆恋愛運TOP３『自分に合わせて進んでいきます』｜総合運｜★★☆☆☆「自分の取り扱い説明書」みたいなものが、ある程度掴めているでしょう。そこからズレてしま