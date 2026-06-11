学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「定期券」はなんの略？「定期券」はなんの略か知っていますか？答えは漢字5文字！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「定期乗車券」を略した言葉でした！定期券とは、一定期間、一定区間を何回でも乗車できる電車・