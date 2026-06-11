【なす×肉の最強コンビ】夕飯作りがラクになる！簡単ボリュームおかず「スープカレー」「ピリ辛炒め」【画像を見る】なすは「生のまま」冷凍が正解！ごはんづくりがラクになる保存ワザ旬のなすと肉を組み合わせた、食べごたえ満点のメニューをご紹介します。ご飯が進む「スープカレー」と「ピリ辛みそ炒め」、どちらも身近な材料で手間なく作れるので、献立に迷う日の強い味方になりますよ。■手羽元となすのスープカレー手羽元に