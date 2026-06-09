6/11(ÌÚ)¥ªー¥×¥ó¤Þ¤Ç HAERA¤ÎÊÔ½¸ÉôÃíÌÜÅ¹¤ò ËèÆü¹¹¿·[vol.5] ÁÏ¶È103Ç¯¤ÎÃÛÃÏ¶Ì¼÷»Ê¤¬¼ê¤¬¤±¤ë ËÜ³Ê¼÷»Ê¼ò¾ì¤¬Åì³¤¥¨¥ê¥¢½é¾åÎ¦¡ª 6·î11Æü(ÌÚ)¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ëÌ¾¸Å²°¤Î¿·¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¡ÖHAERA¡×¡£ ¤½¤Î4³¬¤Ë¡¢Åìµþ¡¦ÃÛÃÏ¤ÇÂçÀµ13Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢100Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¹ï¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÏ·ÊÞ¡ÖÃÛÃÏ¶Ì¼÷»Ê¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¿·´¶³Ð¤Î¼÷»Ê¼ò¾ì¡ØÃÛÃÏ¤¹¤·¤¯¤íÌ¾¸Å²°HAERAÅ¹¡Ù¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£ ²£ÉÍ¤ä¶äºÂ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò