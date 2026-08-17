パペットスンスン×「FREAK’S STORE」がコラボ！ サウナアイテムなど全16型が登場
セレクトショップ「FREAK’S STORE」と『パペットスンスン』のコラボアイテムが、8月21日（金）から、全国の「FREAK’S STORE」店舗およびオンラインストア「Daytona Park」で発売される。
【写真】トートバッグや館内着もかわいい！ 『パペットスンスン』コラボアイテム一覧
■スンスンがサウナを満喫
今回登場するのは、パペットの国〈トゥーホック〉に住むキャラクター、パペットスンスンをデザインしたコラボレーションアイテム全16型。
サウナアイテムを手掛ける「SAUVENIR（サウベニア）」とタッグを組んだサウナアイテムがラインナップに用意され、サウナを満喫するスンスンをデザインしたTシャツやポーチ、サウナハットなどが店頭に並ぶ。
また、普段着としても着やすいスウェットのほか、トートバッグやポーチなど日常使いしやすい雑貨アイテムも多数。
さらに、本コラボアイテムを店頭で購入するとハンドミラーがもらえるノベルティプレゼントや、スンスン、ノンノンと写真が撮れるフォトスポットの設置も実施予だ。
【写真】トートバッグや館内着もかわいい！ 『パペットスンスン』コラボアイテム一覧
■スンスンがサウナを満喫
今回登場するのは、パペットの国〈トゥーホック〉に住むキャラクター、パペットスンスンをデザインしたコラボレーションアイテム全16型。
サウナアイテムを手掛ける「SAUVENIR（サウベニア）」とタッグを組んだサウナアイテムがラインナップに用意され、サウナを満喫するスンスンをデザインしたTシャツやポーチ、サウナハットなどが店頭に並ぶ。
また、普段着としても着やすいスウェットのほか、トートバッグやポーチなど日常使いしやすい雑貨アイテムも多数。
さらに、本コラボアイテムを店頭で購入するとハンドミラーがもらえるノベルティプレゼントや、スンスン、ノンノンと写真が撮れるフォトスポットの設置も実施予だ。