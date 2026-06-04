セブン‐イレブン・ジャパンは6月2日、「セブンカフェ スムージー」より、初夏にぴったりな新商品として「すいかスムージー」を全国のセブン‐イレブンで数量限定にて発売しました。■1/2日分のフルーツが摂取できる期間限定商品！同商品は、すいかのみずみずしい甘さに、いちご果肉の甘酸っぱさを合わせることで、フルーティーで爽やかな味わいに仕上げた初夏にぴったりなスムージー。アイスキューブには、すいか果汁やりんごピュ