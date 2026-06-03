来週（2026年6月8日〜6月14日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年6月1日〜6月7日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面では自分の立場を主張していきたいです』｜総合運｜★★☆☆☆内心ハラハラすることが多いですが、ポーカーフェイスを頑張ります。周囲の人達