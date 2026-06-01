近年、オーバーツーリズムを避けて地方の名所をゆったりと楽しむ「穴場旅」や、その土地ならではの体験を求める「ローカルトラベル」が注目を集めている。【写真】夏の秋田で体験できるジュンサイ摘みそんななか、“まだバレてない秋田県”をコンセプトに、秋田での宿泊料金が一人1予約あたり最大1万2000円割引となる「得旅キャンペーン 第1弾」が2026年5月15日からスタート。実は主要都市からのアクセスもいい、秋田の魅力をお得