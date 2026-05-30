大雪山国立公園の麓に位置する、人口約3,000人の北海道上川町。この小さな町は今、“感動人口1億人へ”というスローガンを掲げ、町外の人材や企業を積極的に巻き込んだ新しいまちづくりを進める“ベンチャー自治体”として全国から熱い視線を浴びています。 そんな上川町が今回、次なる挑戦として北海道上川高等学校における『地域みらい留学（高校生の全国募集）』をスタートしました！ コンセプトは“ジブン