「セサミストリート」のキャラクターたちが、フェイスぬいぐるみ付きの前髪クリップになって登場する。株式会社エスケイジャパンより、2026年5月下旬から全国のアミューズメント施設にプライズ景品として投入される予定だ。【画像】5キャラそろい踏みのラインナップを見る「セサミストリートぬいぐるみ前髪クリップ」全5種ラインナップはエルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、オスカー、アビーの全5種。サイズは高さ約6セン