「セサミストリート」のキャラクターたちが、フェイスぬいぐるみ付きの前髪クリップになって登場する。株式会社エスケイジャパンより、2026年5月下旬から全国のアミューズメント施設にプライズ景品として投入される予定だ。

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「セサミストリートぬいぐるみ前髪クリップ」全5種


ラインナップはエルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、オスカー、アビーの全5種。サイズは高さ約6センチと、顔まわりにちょこんと添えられる絶妙な大きさ。立体的なぬいぐるみ仕様で作られていて、やさしい手触りだ。

エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、オスカー、アビーがラインナップ


背面にはしっかりとしたクリップ金具を搭載。前髪を留めるのはもちろん、手帳のしおりやバッグの持ち手にも挟める


このクリップ、メイクや洗顔のときに前髪を留めるのはもちろん定番だが、使い方はヘアアレンジだけにとどまらない。バッグの持ち手やストラップに挟めば、その日の気分で連れていく“推しキャラチャーム”に変身。ぬい活派は、お気に入りのぬいの頭にちょこんと留めてアクセサリーがわりにするのもおすすめ。手帳の見出しに挟んだり、読みかけの本のしおりがわりにしたりする使い方もできる。

バッグにつけて“推しキャラチャーム”として持ち歩くのもおすすめ


本商品はプライズ専用景品として展開されるため、店頭やオンラインショップでの販売はない。全国のゲームセンターやアミューズメント施設に設置されるクレーンゲームなどに挑戦して手に入れよう。投入時期は店舗ごとに異なるため、よく行く店舗のSNSや店頭の入荷案内をこまめにチェックしておきたい。

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