「セサミストリート」のエルモやアビーが“ぬいぐるみ前髪クリップ”に大変身！プライズ景品としてアミューズメント施設に登場
「セサミストリート」のキャラクターたちが、フェイスぬいぐるみ付きの前髪クリップになって登場する。株式会社エスケイジャパンより、2026年5月下旬から全国のアミューズメント施設にプライズ景品として投入される予定だ。
【画像】5キャラそろい踏みのラインナップを見る
ラインナップはエルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、オスカー、アビーの全5種。サイズは高さ約6センチと、顔まわりにちょこんと添えられる絶妙な大きさ。立体的なぬいぐるみ仕様で作られていて、やさしい手触りだ。
このクリップ、メイクや洗顔のときに前髪を留めるのはもちろん定番だが、使い方はヘアアレンジだけにとどまらない。バッグの持ち手やストラップに挟めば、その日の気分で連れていく“推しキャラチャーム”に変身。ぬい活派は、お気に入りのぬいの頭にちょこんと留めてアクセサリーがわりにするのもおすすめ。手帳の見出しに挟んだり、読みかけの本のしおりがわりにしたりする使い方もできる。
本商品はプライズ専用景品として展開されるため、店頭やオンラインショップでの販売はない。全国のゲームセンターやアミューズメント施設に設置されるクレーンゲームなどに挑戦して手に入れよう。投入時期は店舗ごとに異なるため、よく行く店舗のSNSや店頭の入荷案内をこまめにチェックしておきたい。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Sesame Workshop
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ラインナップはエルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、オスカー、アビーの全5種。サイズは高さ約6センチと、顔まわりにちょこんと添えられる絶妙な大きさ。立体的なぬいぐるみ仕様で作られていて、やさしい手触りだ。
このクリップ、メイクや洗顔のときに前髪を留めるのはもちろん定番だが、使い方はヘアアレンジだけにとどまらない。バッグの持ち手やストラップに挟めば、その日の気分で連れていく“推しキャラチャーム”に変身。ぬい活派は、お気に入りのぬいの頭にちょこんと留めてアクセサリーがわりにするのもおすすめ。手帳の見出しに挟んだり、読みかけの本のしおりがわりにしたりする使い方もできる。
本商品はプライズ専用景品として展開されるため、店頭やオンラインショップでの販売はない。全国のゲームセンターやアミューズメント施設に設置されるクレーンゲームなどに挑戦して手に入れよう。投入時期は店舗ごとに異なるため、よく行く店舗のSNSや店頭の入荷案内をこまめにチェックしておきたい。
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(C)2026 Sesame Workshop