SNSやブログ「横山家のマンガ。」などで、『戦国コミケ』『新しいパパがどう見ても凶悪すぎる』など数々の人気作を発表し、ファンを魅了し続けている横山了一(@yokoyama_bancho)さん。そんな横山さんの作品のなかから、10巻が発売されたばかりの『どちらかの家庭が崩壊する漫画』を紹介。さらに横山さんに制作秘話を聞いた。【漫画】本編を読む欲しいものを買ってもらって喜ぶ幼妻。75歳の夫と結婚した目的はお金!?75歳の金満治郎