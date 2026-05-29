「なんでも買うたる！」75歳夫が21歳妻の欲しいものを買いまくる!!“超”年の差婚、その目的は愛なのかお金なのか…？【作者インタビューも】
SNSやブログ「横山家のマンガ。」などで、『戦国コミケ』『新しいパパがどう見ても凶悪すぎる』など数々の人気作を発表し、ファンを魅了し続けている横山了一(@yokoyama_bancho)さん。そんな横山さんの作品のなかから、10巻が発売されたばかりの『どちらかの家庭が崩壊する漫画』を紹介。さらに横山さんに制作秘話を聞いた。
【漫画】本編を読む
75歳の金満治郎と21歳のみつき、77歳の西園寺さゆりと22歳のキリト、それぞれ50歳以上も年が離れた2組の夫婦。『どちらかの家庭が崩壊する漫画』10巻の後半からは、そんな“超”年の差カップルの新たな“崩壊物語”が始まる。どちらの夫婦にも共通するのは、年上のほうが「お金持ち」であること。みつきとキリトの結婚の目的は、愛なのかそれともお金なのか…!?物語は予想外の方向へと展開していく！
――『どちらかの家庭が崩壊する漫画』10巻発売、おめでとうございます。10巻の後半からは、新たな家族の物語がスタートします。「年の差婚」の2家族が…という設定は、どのように思いつかれたのでしょうか。
もともとネットに載せた短編で年配の男性と若い女性の年の差夫婦のお話がありまして…。けっこう受けがよかったので、それを長編として膨らませた形です。
――新たな2組の夫婦(治郎＆みつき、さゆり＆キリト)のキャラクターは、どのように考えられたのでしょうか。
(ネットに掲載していた短編で)すでに1組の夫婦を出しておりましたので、それと対照的に年配の女性と若い男の年の差夫婦をデザインしました。そして4人のキャラクターに合うような名前をつけていった感じです。
崩壊していく家庭だけでなく、それぞれの思いや人との絆、再出発なども描かれている『どちらかの家庭が崩壊する漫画』。10巻の前半までは薬師寺家＆毒山家編、10巻の後半からは新たな家族の崩壊が描かれているので、ぜひチェックしてみて！
取材協力・画像提供：横山了一(@yokoyama_bancho)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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――『どちらかの家庭が崩壊する漫画』10巻発売、おめでとうございます。10巻の後半からは、新たな家族の物語がスタートします。「年の差婚」の2家族が…という設定は、どのように思いつかれたのでしょうか。
もともとネットに載せた短編で年配の男性と若い女性の年の差夫婦のお話がありまして…。けっこう受けがよかったので、それを長編として膨らませた形です。
――新たな2組の夫婦(治郎＆みつき、さゆり＆キリト)のキャラクターは、どのように考えられたのでしょうか。
(ネットに掲載していた短編で)すでに1組の夫婦を出しておりましたので、それと対照的に年配の女性と若い男の年の差夫婦をデザインしました。そして4人のキャラクターに合うような名前をつけていった感じです。
崩壊していく家庭だけでなく、それぞれの思いや人との絆、再出発なども描かれている『どちらかの家庭が崩壊する漫画』。10巻の前半までは薬師寺家＆毒山家編、10巻の後半からは新たな家族の崩壊が描かれているので、ぜひチェックしてみて！
取材協力・画像提供：横山了一(@yokoyama_bancho)
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