「目覚めよ食欲、うまいは正義だ！」――そんな言葉を大きな声で叫びたくなる夏の爆食確定ギルティ企画「背徳のミートフェア」が、2026年5月9日から「オリエンタルホテルズ＆リゾーツ」のチェーンホテル全4施設でスタートした。「食べることを、もっと自由に。」をコンセプトに、肉・油・チーズ・ニンニクという“背徳の組み合わせ”を存分に楽しめる体験型ブッフェとなっている。今回は、「オリエンタルホテル 東京ベイ」(千葉県