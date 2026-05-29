適応障害で会社を辞めた新卒が希望を見つける話【漫画】本編を読む幼少期から漫画を描くことが好きな甘井(@amai_taiyaki)さんは、X(旧：Twitter)などのSNSで漫画を公開している。2023年9月に「適応障害で会社を辞めた新卒が希望を見つける話」を投稿すると16万超えのいいねを獲得し、共感するコメントが殺到！今回は本作を紹介するとともに、著者に本作が誕生した経緯などについても伺った。■SNSで大反響！「泣きました」「心に響