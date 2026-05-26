カプセルコーヒーや専用コーヒーメーカーなどを通じて、“至福のコーヒー体験”を楽しむためのトータルサポートを提供することにこだわり続けている「NESPRESSO」(ネスプレッソ)が、2026年で誕生40周年を迎える。【写真】「ヴァーチュオ アップ」(3万9600円)。「パールホワイト」と「インクブラック」の2色展開「NESPRESSO」にとって節目となる一年。5月14日には、新たなコーヒーメーカー「ヴァーチュオ アップ」が発売された。今