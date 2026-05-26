ちょっとした特別感やご褒美感のあるチョコレート。自分で食べるのはもちろん、チョコ菓子はギフトとしても喜ばれる。一方で、暑さには弱いため、夏には持ち帰りも含めて気を使う面も。そんな常識を覆す、夏の手土産にもぴったりの「シュガーコートミルフィーユ」が「メリーチョコレート」から2026年5月13日に登場した。【写真】35度近くの暑さの中に置かれた「シュガーコートミルフィーユ」の様子※専用機器を使用「メリーチョコ