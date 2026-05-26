しまむらグループの雑貨＆ファッション専門店「シャンブル」から、コミック「「PEANUTS(ピーナッツ)」」のコラボ新作が公式オンラインストアで販売中だ。注目は3300円でそろうバッグ＆ポーチ4点セット！ほかにも黄色いスクールバス型のロングポーチ、ナイトキャップ姿のスヌーピーがキュートな巾着、機内持ち込みOKのスーツケースまで、幅広くそろっている。【画像】4点で3300円のバッグ＆ポーチセット、全カラーをチェック■4点で