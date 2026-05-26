冬でも水筒のお茶が秒で消える…。【漫画】本編を読む7歳差の男の子兄弟を育てながら、リアルな育児漫画をSNSで発信しているヨカ(@yoka9003)さん。冬の公園で巻き起こる“男の子あるある”を描いた漫画が、「うちも同じ！」「全国共通なの!?」とママたちの爆笑と共感を集めている。■男子、なぜか“いい感じの棒”を見つける10歳3歳ワンオペ公園あるある(冬編)_P0110歳3歳ワンオペ公園あるある(冬編)_P02どこからかちょうどよいサ